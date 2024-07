Los Juegos Olímpicos de París 2024 vivieron este sábado su cuarto día de competencia. Y se trató del primero en la lucha por las medallas. Con el debut de Las Leonas, Los Leones, la Selección de vóley y Los Gladiadores, el cierre de Los Pumas 7's, la actividad en tiro, natación, y ciclismo, hubo ayer una amplia participación argentina en la capital francesa (por la lluvia se postergaron el skate y 38 partidos de tenis).

Agostina Hein (natación) hizo su debut en París 2024

Con solo 16 años y siendo la más joven de la delegación, Hein marcó un tiempo de 4m14s24 en los 400 metros libres y terminó 18º en la general. Fue segunda en su serie. Quedó a poco más de cuatro segundos de su mejor marca personal. "Estoy muy contenta con todo lo que hice. Ya estar acá es un orgullo, porque pensé que lo iba a mirar por la TV. Creo que podría haber salido más fuerte, pero se trató del debut, me sentí muy bien y tengo mucho por aprender. Creo que en los 800 puedo pasar fuerte y hacer un tiempo cercano a mi mejor marca, porque es la prueba para la que me llamaron", le dijo a TyC Sports.

Pascual Di Tella perdió contra el favorito al oro

El argentino tuvo un buen combate en los 32avos de final de sable, pero no pudo con el egipcio Ziad Elsissy, primer preclasificado del cuadro y máximo candidato al oro, y cayó por 15-11 (llegó a estar 11-11). Previamente, había ganado su duelo de 64avos de de sable ante el canadiense Fracois Cauchon por 15-13. Así, Di Tella quedó eliminado en la competencia. "Estuve cerca, se me escapó al final, con cuatro puntos que fueron para él. No me voy a poner a protestar, pero es un tipo muy mañoso, me frenó el asalto seis veces y no le pusieron amarilla, pero sé que no fue porque no escuchaba. Hace todo lo que puede adentro y afuera de la pista para ganar. Así es este deporte", aseguró el esgrimista de 28 años. Y agregó: "Sentí que lo tuve, pero no se dio. Ojalá sea en Los Ángeles".

Los Leones debutaron con una derrota

El seleccionado nacional de hockey sobre césped trató de disputarle un partido cerrado a Australia, campeón en la Pro League, pero falló en una jugada y terminó perdiendo por 1-0. El próximo partido de Los Leones será el lunes ante India.

Argentina (fútbol) le ganó a Irak y apuesta a pasar de fase

El Seleccionado albiceleste venció 3-1 a los asiáticos en el segundo partido del Grupo B del Sub-23 de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los goles para la albiceleste fueron convertidos por Thiago Almada, Luciano Gondou y Ezequiel Fernández. El próximo martes cierra la primera fase contra Ucrania.

Los Gladiadores (hándbol) cayeron contra Noruega

Pese a que el equipo conducido por Guillermo Milano mejoró considerablemente en el segundo tiempo (se impuso 16-14 en el parcial), volvió a sufrir en los últimos 10 minutos, erró un par de ataques que lo podrían haber puesto en partido (tuvo bola para achicar a tres) y perdió ante Noruega por 36-31. La gran diferencia estuvo en la eficacia en los lanzamientos, dado que el conjunto europeo acertó un 76% contra un 59% de los nacionales. Los arqueros nacionales solo pudieron parar cinco disparos.

Molteni y González (tenis), eliminados por Nadal y Alcaraz

La dupla argentina que también es pareja nacional en la Copa Davis, preclasificada sexta, perdió con los españoles que no suelen jugar dobles pero lograron imponerse por 7-6 (4) y 6-4.

Los Pumas 7's (rugby) terminaron el torneo en el séptimo lugar

Argentina finalizó su participación en el rugby seven con un triunfo 19-0 ante Estados Unidos. Después de un inicio igualado, la Selección sacó ventaja tras una amonestación de EE.UU., que le permitió jugar con un hombre más durante dos minutos. Osadczuck marcó dos tries e Isgró apoyó el restante. Previamente, había perdido con Nueva Zelanda 17-12.

El vóley de Argentina perdió en el debut

Estados Unidos fue demasiado para el equipo dirigido por Marcelo Méndez, que perdió por 3-0 (parciales de 25-20, 25-19 y 25-16) en apenas 1h10m. El siempre regular Agustín Loser, con 8 tantos, fue el goleador de un equipo nacional en el que los habituales atacantes no tuvieran un buen desempeño. Al central lo siguieron Bruno Lima y Faciundo COnte, con 7, y Luciano Palonsky, con 6.

Las Leonas comenzaron con goleada

La Selección cumplió con un muy buen primer paso en los Juegos Olímpicos de París 2024 y derrotó 4-1 a Estados Unidos. El lunes jugará antes las sudafricanas por la segunda fecha del Grupo B.

La agenda del domingo para los deportistas argentinos

-4.15 horas | Tiro (10m rifle de aire femenino) – Fernanda Russo

-5.00 horas | Judo (-52 kg femenino) – Sofía Fiora vs. Binta Ndiaye (octavo turno)

-6.15 horas | Tiro (10m rifle de aire masculino) – Marcelo Julián Gutiérrez

-6:27 horas | Natación (100m pecho femenino, eliminatorias) – Macarena Ceballos en Serie 4

-6.30 horas | Remo – Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro en doble scull ligero femenino en Serie 1

-6.43 horas | Natación (100m espalda masculino, eliminatorias) – Ulises Saravia en Serie 3

-7.00 horas | Remo – Alejandro Colomino y Pedro Dickson en doble scull ligero masculino en Serie 1

-7.00 horas | Tenis – Tomás Etcheverry vs. Thiago Seyboth Wild (1er turno cancha 9); María Lourdes Carlé vs. Tatjana Maria (1er turno cancha 10); Francisco Cerúndolo vs. Marcelo Tomás Barrios Vera (4to turno cancha 12); y Sebastián Báez vs. Thiago Monteiro (4to turno cancha 11)

-7.00 horas | Vela (windsurf femenino) – Chiara Ferreti

-7.33 horas | Vela (windsurf masculino) – Francisco Cruz Saubidet Birkner

-17.00 horas | Tenis de mesa (32vos de final masculino individual) – Santiago Lorenzo vs. Alexis Lebrun.

