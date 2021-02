Sin dudas, la polémica por los funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud que fueron vacunados contra el coronavirus, muchos de ellos menores de 30 años, es algo que afectó a gran parte de la comunidad de Gualeguaychú.

En este sentido, el candidato a intendente en las últimas elecciones por el partido vecinalista Gualeguaychú Entre Todos, Domingo Carrazza, se refirió a este tema, al cual calificó como un asunto poco transparente.

“Todo esto fue una falta de solidaridad y una actitud muy miserable. Estoy triste, no enojado. Amo a Gualeguaychú, vivo en esta sociedad, apuesto a la convivencia a pesar de pensar distinto y hemos contribuido y aportado, pero en estas cosas, que son centrales, han mostrado la hilacha”, afirmó en Viene con Yapa (FM 104.1) sobre el manejo discrecional que hizo el Municipio sobre las vacunas.

“Espero que hagan un mea culpa los responsables y no salgan a dar justificaciones. Hablan siempre del proyecto; bueno: si alguien metió la pata que se solidarice con el proyecto y que renuncie”, sugirió y agregó: “Que hagan un mea culpa, que es un acto de grandeza. Aspiro que los que se hayan equivocado den la cara y listo. La gente espera que uno reconozca los errores”.

Estas palabras de Carrazza se diferencian de la postura que tomó el otro bloque opositor, Juntos por el Cambio, quienes cuestionaron con dureza el accionar de los funcionarios municipales. “Siempre tratamos de colaborar, como lo hace Luis Castillo en el Concejo Deliberante permanentemente, ese es nuestro espíritu. Pero no vamos a aprovechar esta situación para generar una denuncia. No queremos sumarnos a ese tipo de protesta y tampoco ser parte de la grieta. Acá se cometió un error y deben hacer un mea culpa, un cambio de verdad. No queremos sumarnos a una caza de brujas, pero queremos que el Estado sea transparente”, explicó.

Aun así, puso en la mesa la cuestión moral y reprochó el comportamiento de los que decidieron darse la dosis a pesar de no ser grupos de riesgo: “¿Cómo puede ser que un funcionario público de 25, 30 o 35 años se haya vacunado? Es una cuestión ética y moral. Tenés que tener la actitud personal de decir que no. ¿No tienen familiares adultos mayores? Hay que tener solidaridad con las personas de riesgos que si se enferman se van a morir. Si no le dan una vacuna a un adulto mayor, después no me vengan a decir que dan la vida por Perón”.

“Durante muchos meses pensé que íbamos a tener un plan de vacunación armado y que iban a tener bien en claro las prioridades, pero en Gualeguaychú no pasó nada de todo esto. Está bien que haya una cantidad de vacuna que esté destinada para las personas que están expuestas, pero no para esos que se pasaron ocho meses en sus casas y que ahora resulta que son estratégicos. Me parece lamentable”, se quejó el dirigente del vecinalismo.

Carrazza, quien tuvo covid durante esta pandemia, tuvo un último reproche hacia el oficialismo: “Siempre dijeron que venían a renovar la política, que eran el futuro, pero que finalmente han caído en eso que cayó mucha gente que no sabe manejar una cuota de poder y que caen en los atropellos y los atajos. Cuando aparecen estas cosas nos demuestran que lo que decíamos en campaña, hace más de un año, es cierto: hay un relato y un doble discurso, y lamentablemente quedó comprobado”.