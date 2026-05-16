El Grupo Scout “San Juan Bautista” realizó este sábado 16 de mayo una nueva colecta solidaria a beneficio del Hogar de Ancianos “Luis Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú, logrando reunir un total de $3.854.176,50 gracias al acompañamiento de la comunidad.

Desde la organización destacaron el compromiso de los vecinos de la ciudad, quienes colaboraron una vez más con generosidad para ayudar a los adultos mayores del Hogar. Además, agradecieron especialmente a los medios de comunicación por la difusión de la iniciativa y a las familias scout por el acompañamiento permanente.

“En conjunto, los medios de comunicación, la gente de la ciudad y los scouts de San Juan Bautista dieron su ‘Siempre Listo’”, expresaron con emoción desde el grupo scout.