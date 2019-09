Los secretos de la ex reina del porno con los cuales bajó más de 30 kilos

jenna-jameson-toilet-training-trolls.jpg

Según Jenna, conocida como la “Reina del porno” hace más de una década, es posible aumentar el volumen en cadera y muslos sin que ello implique una mayor masa corporal en el abdomen.

Por supuesto, atribuyó esa posibilidad a la dieta cetogénica, de la cual es fiel seguidora y promotora, pues en varias ocasiones ha hablado en su cuenta de Instagram de los beneficios de esa forma de alimentación, que implica un bajo consumo de carbohidratos, así el cuerpo produce cetonas que son utilizadas como energía. La idea de la dieta cetogénica es forzar a que el cuerpo esté en cetosis, lo que implicará la baja de peso.

En su más reciente publicación en la red social, en la que tiene más de 300.000 seguidores, Jenna compartió una fotografía en la que posó frente a un espejo, portando únicamente un top gris y una bombacha negra.

“Es absolutamente posible ganar peso en tus muslos y trasero sin tener una sección media gruesa. Últimamente he aumentado mis calorías sólo para hacer una prueba. ¡Me encanta cómo me veo con muslos gruesos pero desprecio sentir la parte de arriba como un muffin! Así que empecé a comer mucho y no restringir mi ingesta de calorías. Funcionó absolutamente. Mis muslos y caderas se han hecho notar y evité la hinchazón de la panza al no permitirme azúcar innecesaria, carbohidratos innecesarios y comida rápida”, explicó en la primera parte de su mensaje para motivar a las personas que quieren tener un estilo de vida más saludable.

Además compartió otro pequeño truco para las mamás y dijo que hace abdominales en la cama, pues realizarlas en el piso le resulta doloroso en la espalda. Así que aprovecha cuando su hija Batel está dormida. "Hago levantamiento de piernas en la cama y me salva del dolor en mi sacro y espalda baja.

“Moraleja de la historia: súper delgados no es la meta. Cuerpos saludables y bien alimentados sí lo es”.

Jameson suele ser bastante abierta en su cuenta de Instagram, pues ha compartido imágenes del antes y después de bajar 36 kilogramos. Pero también se ha mostrado, por ejemplo, dentro de un baño junto a su hija para mostrar cómo lleva su vida personal como madre.

“Instagram vs realidad. Mi vida consiste en ser madre sin parar, con cero tiempo para mí... trabajando en mi Poshmark (el servicio al cliente es lo mío) y teniendo cero privacidad. No lo intercambiaría con el mundo”.

Y a principios de septiembre habló a sus seguidores de lo vacía que sentía cuando cumplió 40 años (hoy tiene 45) por tratar de complacer las expectativas de los demás y tocó temas como la depresión y ansiedad.

“Cuando era joven, escuchaba cada crítica hacia mi aspecto, mi talento, mi personalidad, incluso mis habilidades para enfrentar las cosas… y me ajustaba a ellas para complacer a la gente. Era cansado. Me agotó”, escribió al inicio de su mensaje.

“Al cumplir 40 años me sentía vacía. Lo escondía bien. Los pasados años hice un inventario, empecé a vivir mi vida para mí y lentamente la verdadera Jenna ha regresado a la vida”, añadió en la publicación.

Durante el tiempo que ha mostrado el cambio en su figura y cómo logró bajar de peso, Jenna ha dejado claro que cuando una persona busca modificar su aspecto debe ser por un deseo propio y no por complacer a alguien más.