El Gobierno nacional dispuso unificar los porcentajes de bonificación sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) para los consumos base, lo que propiciará que las bonificaciones pasen a ser del 65% para los usuarios de ingresos bajos (N2) y del 50% para los de ingresos medios (N3).

De esta manera, los usuarios N2 y N3 tendrán una suba en promedio de 12,3% y 8,4%, respectivamente en sus facturas de luz. Lo que en principio iba a ser a partir de febrero, luego se determinó que sea de manera gradual mes a mes, subiendo en torno al 1,6% mensual según las estimaciones oficiales y más de 2% según estimaciones de consultoras privadas.

¿Qué sucederá el Gualeguaychú? Según confirmaron las autoridades de la Cooperativa Eléctrica, por determinación de la Secretaría de Energía de la Nación el Gobierno paulatinamente irá subsidiando un porcentaje menor mes a mes.

Para los sectores más pobres de la ciudad, en febrero subsidiará el 71,29% del consumo, mientras que para diciembre de este año ese porcentaje bajará al 65%. Mientras que para quienes ingresan en la categoría de recursos medios, la reducción del subsidio irá del 55,4% al 50%.

Acerca de cómo repercutirá esto en los bolsillos de los vecinos, el presidente de la Cooperativa Eléctrica Nahuel Otero estimó otro porcentaje de aumento de cara al futuro cercano: “Hoy ningún segmento paga la totalidad de la factura. Un megavatio cuesta $90.000, y el gobierno hace los cálculos con un valor de $67.000 para las categorías N2 y N3. Se espera que para mitad de año empecemos a pagar el costo total de la energía, cuyo incremento para las familias sería un 25%”.

Acerca de cómo está actualmente el sistema energético, Otero planteó que “nunca vendimos espejitos de colores con respecto a la situación del sistema energético. Tanto a nivel ciudad como país estamos pagando los platos rotos de muchos años de desinversión. Importamos energía de Brasil y lo hacemos prácticamente todos los días durante este verano. Un país como el nuestro, con los recursos naturales y desarrollo nuclear, no puede estar pendiente de que el clima lo ayude para cuestiones energéticas”.

Además, comentó que “estamos en un proceso de profundos cambios de cómo se administra el mercado eléctrico, no sabemos qué va a pasar con Cammesa, ya hubo un cambio de Ministro de Energía, no hay interlocutores, vemos que hay peleas en Cammesa con la Secretaría de Energía y con el Ministro de Economía, uno lo que espera es que esto arranque de una vez y que haya ayuda a las provincias, que tampoco pueden hacer grandes obras de infraestructura”.

Sobre la deuda de la Cooperativa con Cammesa, explicó que “venimos pagando nuestra factura al día mientras esperamos que el presidente Javier Milei firme un decreto de refinanciación de las deudas. Hay 18 cooperativas en el país que ingresamos en el plan de refinanciación. Nosotros debemos una sola factura, la de junio de 2024, que no se abonó esperando esta renegociación. Son $1.500 millones, que es el consumo promedio de Gualeguaychú. Falta la firma del DNU para refinanciar. Está todo el sistema energético nacional a la espera. Será un proceso muy arduo, pero en el caso de Gualeguaychú estamos muy prolijos”.

En cuanto a futuras inversiones, Otero sostuvo que “desde la gestión del exgobernador Gustavo Bordet que las distribuidoras tenemos congeladas las ganancias, y Rogelio Frigerio siguió con la misma tesitura. Eso va en detrimento de la capacidad de inversión, porque la ganancia es cada vez menor. Las obras de fondo las tiene que hacer Nación o Provincia. Una estación transformadora que es lo que pedimos imperiosamente anda en 15 o 16 millones de dólares, eso solucionaría la capacidad de conversión de la energía, para que eso luego pueda ser volcado a la distribución”.

Disminución del consumo, morosidad y cuotas a jubilados

El presidente de la Cooperativa detalló que “la actividad económica hoy está 20% debajo de lo que fue el año pasado. El consumo de energía viene cayendo, la gente ha comenzado a cuidar los consumos en sus casas por los costos, y en la industria también hay una caída en la actividad”.

En cuanto a los niveles de morosidad, sostuvo que volvieron a los índices habituales: “Pasamos el año pasado meses muy complicados entre febrero y octubre. Los usuarios reacomodaron sus ingresos, y a partir de noviembre volvimos a los indicadores habituales, de un 4 o 5% de morosidad, pero no se acrecentaron”.

Sin embargo, puntualizó que “es impresionante la cantidad de jubilados que nos dicen que no pueden pagar. La ayuda social que se da desde la Cooperativa es mucha al reorganizar los planes de pagos. Una jubilación con bono incluido son $348.000, y a algunos les llega una factura de $100.000, por eso es muy importante que haya un reacomodamiento”.

“Se los atiende a través del consejo de administración y tratamos de que no se queden afuera del sistema, una persona que no puede pagar su factura de electricidad termina enganchada, con todos los riesgos que eso implica”, aseveró.

Servicio de TV e internet

Pese a las controversias que genera la incursión en otras actividades por parte de la Cooperativa Eléctrica, desde la entidad argumentan que su desembarco en otros negocios repercutirá en inversiones. “Un sector de la población demanda obras, pero no que vos generes los recursos para esas obras. Nosotros apostamos a la diversificación de servicios no sólo para generar recursos, sino para, en primer lugar, a la mejora del servicio eléctrico con una red de fibra óptica, porque permite identificar una falla en tiempo real, además de poder brindar otros servicios, como internet en lugares donde hoy no llega. Desde zona oeste todos los días preguntan cuándo empezamos a brindar internet porque la conexión en ese sector es paupérrimo”, contó Otero.

Adelantó que “también se ofrecerá un servicio de televisión digital similar al de Flow, y los planes irán desde los $40.000 a los $73.000. El sistema ya funciona y algunos vecinos ya lo probaron. Es ultramoderno. Salimos desde la Cooperativa hasta Urquiza al Oeste y abarcamos todos esos barrios, fuimos a donde existe un problema real de conectividad. Quedan pasos burocráticos y detalles para funcionar a pleno, que será en el transcurso de este mes”.

“Tenemos un plan a 5 años de poder fibrar toda nuestra área de concesión. De hecho, en febrero vamos a salir a fibrar Pueblo Belgrano y el Camino de la Costa. Esto está visto con un fin cooperativo y social. Hay lugares turísticos sin conectividad y esperamos generar muy buenos recursos en esa materia”, concluyó.