Este miércoles, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo entrega de una distinción a la serie Los simuladores. El diploma buscó homenajear a los creadores y actores de la producción audiovisual que se convirtió en un clásico.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Cultura de la Ciudad Enrique Avogadro, el director Damián Szifron y los actores Federico D’Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore junto a sus familiares y algunos invitados especiales.

La serie narra las aventuras de cuatro expertos en inteligencia, investigación y tecnología que resuelven problemas de la gente común mediante sofisticados operativos de simulacros. Sus dos temporadas, emitidas durante los años 2002 y 2003, fueron aclamadas por la crítica y batieron récords de audiencia, al tiempo que obtuvieron numerosos galardones.

A pesar de haberse cumplido 20 años desde su emisión, la Legislatura consideró que el abordaje de los temas representados reviste una asombrosa actualidad. Por su vigencia y su repercusión en el público, por iniciativa del diputado Matías López, y con el apoyo de todos los bloques partidarios, la serie fue declarada de interés cultural.

Sin importar el paso del tiempo, nunca dejó de resonar el pedido de una nueva temporada. En marzo de este año, el público festejó el anuncio de Paramount+ que informaba que el film de Los simuladores llegará a las salas en 2024, con Szifron en la dirección, junto a D’Elía, Peretti, Fiore y Seefeld como protagonistas.