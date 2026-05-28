Ignacio Sartori es un joven músico de Larroque que volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales un video y mensaje del emotivo momento vivido junto a su ídolo, Abel Pintos.



Hace poco más de dos meses, el cantante de 18 años, había sorprendido al jurado del programa “Es mi sueño” (emitido por Canal 13) con su interpretación de “María va”, de Antonio Tarragó Ros, famosa por la versión de Mercedes Sosa, y compartido su experiencia con Ahora ElDía.

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En esta oportunidad, una nueva alegría llegó a la vida del artista entrerriano, que subió este jueves a su Instagram un video cantando mano a mano con Abel Pintos, su ídolo desde la infancia.





"A ese Igna chiquito, que siempre soñó con este momento, SE HIZO REALIDAD. Gracias @abelpintos por cumplirme el sueño que toda mi vida tuve, por ser inspiración y enseñarme que con amor y humildad, el arte nos lleva a los lugares que siempre anhelamos", escribió.



Y expresó: “Quiero agradecer a mi familia que desde niño me vió soñar con este momento y me acompañó a cada lugar con la ilusión intacta de algún día cumplirlo. Nona, Gordito, que desde el cielo me guían: SE ME DIÓ. Gracias a mi pueblo, mi gente, mi equipo y a mi Entre Ríos por acompañarme en estos momentos que son tan importantes para mí. Voy a atesorar este momento en mi corazón por siempre y decirle al Igna de 4 años que: LOS SUEÑOS SE CUMPLEN”.