Los supuestos chats hot de Mariana Nannis a Claudio Caniggia tras sus graves acusaciones

Entonces, puso en contexto el insólito material que instantes después mostrarían al aire: “Van a pedir la insanía mental de Mariana Nannis porque en dos oportunidades, luego del programa con Susana Giménez, el lunes 26 de agosto, y luego de ir al programa de la TV italiana, el lunes 30 de septiembre, le envió estos mensajes. Lo que quieren demostrar es que mientras lo acusa maltratador, mal padre y de estar con una prostituta, al mismo tiempo que lo quería reconquistar por chat”.

Caniggia chat.jpg

En ese momento mostraron el mensaje que Mariana le habría mandado a Claudio un día después de acusarlo de violencia de género en el living de Susana: "Le mandó una foto hot y le dijo ‘tomá viagra y vení’”. La respuesta Caniggia a Nannis: “Me das vergüenza por todo lo que hiciste”.

En el segundo mensaje, un día después de presentarse en Live - Non è la d'Urso, donde repitió las graves acusaciones, Mariana Nannis le habría dicho a su ex: “Te quiero cog…, siempre vas a ser mi esclavo”. En esta ocasión, Claudio Caniggia ya no contestó.