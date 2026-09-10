El equipo de Powerchair Los Toros volvió a representar a Gualeguaychú, el pasado sábado 5 de septiembre, en una nueva fecha de la Liga Desarrollo que se disputó en Parque Sarmiento (CABA).

El conjunto local disputó dos encuentros oficiales. En el primero cayó por 2 a 1 frente a Temperley, mientras que posteriormente logró imponerse por 4 a 2 ante Panteras. Además, los integrantes del equipo participaron de partidos de carácter recreativo junto a otros jugadores presentes en la fecha.

Más allá de los resultados, la jornada significó un nuevo paso en el crecimiento del plantel. Giovanni Isola y Fermín Gettig tuvieron su debut en la Liga Desarrollo luego de incorporarse al equipo durante los últimos meses, además de la participación de Apolo Andrade, Ciro Navarro, Simón Maneyro, Javier Báez, Martino Burgos, Eugenio Burgos, Dimas Nores y Lucas Manzano.

El equipo cuenta con el acompañamiento del Área de Accesibilidad e Inclusión y la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú, que trabajan de manera articulada para ampliar las oportunidades de participación en el deporte adaptado.