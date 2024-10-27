Los Toros es el equipo de fútbol en sillas de ruedas que todos los sábados se reúne en el playón deportivo, ubicado en los galpones de la comparsa Marí Marí, de Central Entrerriano, con el único fin de disfrutar el deporte y la amistad.

Un entusiasta grupo de chicos con discapacidad motriz encontraron hace tres años su espacio para despuntar la pasión por el fútbol a través de sus sillas de ruedas a motor, que las acompañas en su vida diaria.

La actividad, dependiente de la Dirección de Deportes municipal y el área de Accesibilidad, comenzó con cinco jugadores y en la actualidad el número se duplicó, con un total de once futbolistas adaptados.

Ahora, Los Toros, como se denomina el equipo, se preparan para un encuentro inédito y que marcará un precedente: la primera edición del Torneo Nacional de Fútbol en Sillas de Ruedas, que se celebrará del 1ª al 3 de noviembre, en Córdoba, organizado por Fundación Powerchair Football Argentina.

El representativo de Gualeguaychú confirmó su participación, pero todavía necesita recaudar fondos, para solventar los costos fijos del viaje y la competencia.

“Actualmente estamos con la recepción de las donaciones, venimos bien, creo que con eso cubriríamos el hospedaje, pero nos faltaría todo lo que tiene ver con la comida y, si bien del torneo es gratuito, hay que pagar el traslado de las sillas, porque ellos van a competir con sillas profesionales, y eso hay que abonarlo, cada jugador tiene que hacerse cargo de eso y eso es lo que nos faltaría cubrir”, indicaron desde la conducción de Los Toros.

El equipo de Gualeguaychú que viajará a Córdoba a representar a la ciudad y a la provincia estará conformado por los jugadores Matías Chiama, Martino Burgos, Eugenio Burgos, Bruno Ávila, Ciro Navarro, Javier Báez, Apolo Andrade, Abdias Miranda y Lucas Mirante.

Mientras que como acompañantes de la delegación irán Eduardo Barreto (entrenador), Victoria Herlein (kinesióloga), Danilo Koch y Erica Koch.