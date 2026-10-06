La incorporación sitúa al conjunto gualeguaychense dentro de una plataforma federal que reúne, articula y visibiliza proyectos deportivos adaptados de distintos puntos de la Argentina. De esta manera, la ciudad pasa a integrar un mapa común junto a clubes, instituciones recreativas, municipios y organizaciones sociales que trabajan diariamente en el acceso a la actividad física de las personas con discapacidad.

Esta herramienta nacional promueve la construcción de un ecosistema deportivo participativo y accesible, facilitando la difusión de las disciplinas adaptadas y el intercambio de experiencias entre deportistas, familias y profesionales de todo el territorio nacional.

Los Toros constituye una de las principales iniciativas locales de fútbol en silla de ruedas, orientada a garantizar el derecho a la práctica deportiva en igualdad de condiciones. Asimismo, la concreción de esta medida se enmarca en las actividades de octubre, Mes de la Inclusión, reforzando la labor continuo que se lleva adelante durante todo el año bajo la premisa “la inclusión se construye todos los días”.