La reciente tragedia en Chajarí, sobre la Ruta Nacional 14, donde la muerte de la única sobreviviente este miércoles elevó la cifra a cinco víctimas fatales, vuelve a poner de luto a la provincia de Entre Ríos.

Este hecho no es un incidente aislado, sino que se suma a una lista negra de siniestros viales que han marcado la historia reciente de la región. De acuerdo con la información de los archivos de Ahora, es posible reconstruir un informe detallado de los accidentes con cinco fallecidos que han conmocionado a la provincia por su violencia y el perfil de los afectados.

En los primeros siete días de 2026 ya perdieron la vida 13 personas (seis en el departamento Gualeguaychú) como consecuencias de siniestros viales. El número comienza alarmar, ya que hablamos de casi dos víctimas por día o una muerte cada 12 horas en accidentes.

Que mueran cinco personas en un siniestro vial no es común. El año pasado la máxima cantidad de personas fallecidas en un accidente, afortunadamente, no superó las tres. Pero en el 2024 si hubo choques que dejaron cuatro víctimas.

El despiste, choque e incendio de un auto en el acceso a Chajarí, sobre la ruta nacional 14, se transformó en una de esas tragedias que pasan a engrosar la triste historia de muerte en las rutas y calles de Entre Ríos. Pero no fue la primera en la zona y lamentablemente no será la última.

Cronología de la tragedia

• 19 de abril de 2022 – Ruta Nacional 18 (Villaguay): En el kilómetro 98, una camioneta Ford Ranger y una Fiat Strada chocaron, resultando en la muerte de cinco personas. Entre las víctimas se encontraba un bebé de cuatro meses y otros cuatro adultos, la mayoría oriundos de la ciudad de Viale.

• 10 de noviembre de 2019 – Ruta Nacional 14 (Gualeguaychú): A la altura del kilómetro 20, un colectivo de larga distancia que viajaba desde Asunción hacia Retiro impactó contra la parte trasera de un camión Iveco. El choque dejó cinco muertos (cuatro en el acto y uno en el hospital), en su mayoría de nacionalidad paraguaya.

• 17 de diciembre de 2017 – Enlace Victoria-Rosario: Un utilitario Citroën Berlingo se cruzó de carril en el kilómetro 18 y colisionó de frente contra un colectivo de turismo que circulaba sin pasajeros. Murieron cuatro jóvenes que viajaban en el utilitario y el conductor del ómnibus.

• 9 de mayo de 2017 – Ruta Provincial 26 (Victoria-Nogoyá): Un Ford Focus se cruzó de mano e impactó frontalmente contra una camioneta Chevrolet Spin. El saldo fue de cinco fallecidos: el matrimonio del auto y tres niños de 7 y 1 año que viajaban en la camioneta.

• 17 de julio de 2013 – Ruta Provincial 20 (Gualeguaychú): Una familia entera murió cuando el Renault Clio en el que viajaban perdió el control —presuntamente por deformidades en la calzada— y chocó de frente contra un ómnibus de la empresa Flecha Bus. Entre los cinco fallecidos había tres generaciones de una misma familia, incluyendo un niño de 10 años.

• 16 de febrero de 2012 – Ruta Nacional 14 (Kilómetro 206): Un automóvil Peugeot en el que viajaba una familia de Luján chocó contra un camión cargado con madera, provocando cinco muertes.

• 8 de diciembre de 2006 – Ruta Provincial 48 (Santa Elena): Un choque frontal entre un colectivo de la empresa ETA y una camioneta provocó la muerte de cinco personas que circulaban en el vehículo menor.

• 9 de octubre de 1997 – Ruta Nacional 14 (Concordia): En el kilómetro 272, una camioneta municipal Ford F-100 intentó sobrepasar a un camión Dodge 800 en una zona prohibida, chocando de frente contra otra camioneta. Cinco personas fallecieron en este siniestro.

Los informes judiciales y los testimonios recopilados en las fuentes permiten identificar un patrón de causas que se repiten. La imprudencia humana aparece como un factor determinante: sobrepasos en zonas con línea amarilla, exceso de velocidad, conductores que se duermen al volante o el consumo de alcohol (como se vio en el caso de El Palenque en 2012, donde un conductor alcoholizado causó cinco muertes iniciales, luego murió un herido en el hospital).

Quedan afuera de este repaso de hechos trágicos, el siniestro vial de Los Conquistadores ocurrido en 2003 en el cruce de las rutas 127 y 2. Quince personas murieron carbonizadas y otras 44 resultaron heridas cuando el ómnibus que las trasladaba a las cataratas del Iguazú fue embestido por un camión con acoplado cargado con 500 tubos de gas. En el lugar tenía que haber una rotonda, pero se habían robado la plata.

Sin embargo, la infraestructura no está exenta de culpa. En tragedias como la de la Ruta 20, los vecinos han denunciado históricamente la falta de señalización, baches profundos y deformaciones que obligan a los conductores a circular por el centro de la calzada para evitar accidentes, paradójicamente aumentando el riesgo de choques frontales. Las condiciones climáticas, como la lluvia y el asfalto mojado, actúan a menudo como el detonante final de una tragedia anunciada.

Fuente: Ahora