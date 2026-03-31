El sector del transporte escolar rural en Entre Ríos atraviesa una crisis que los propios prestadores califican de terminal. Este martes, referentes de la Atera mantuvieron un encuentro con funcionarios del Instituto Becario para plantear la insuficiencia de la última actualización tarifaria y la necesidad de una respuesta política que contemple el incremento real de los costos operativos.

Tras la reunión, los dirigentes expresaron su malestar ante la propuesta oficial de una readecuación del 3.7% basada en el IPC, cifra que consideran alejada de la realidad que imponen los combustibles y el mantenimiento de los vehículos. Las autoridades solicitaron un nuevo plazo hasta el próximo martes para evaluar las planillas de costos y elevar un informe al Ministerio de Economía.

El presidente de Atera, Marcelo Zorzi, explicó que el conflicto no es nuevo, sino que arrastra un deterioro sostenido desde el año 2019 y señaló que "venimos con una problemática muy grave en el transporte escolar rural” .El titular también agregó que tuvieron una reunión a principio de año “para ver si se podían equilibrar los valores, ya que venimos muy atrasados".

Zorzi remarcó que el sector siempre corrió por detrás de los indicadores oficiales: "Si la inflación era un 10%, te daban un 6; si era un 2, te daban un 0.8. La noticia de que nos iban a dar el 3.7% como readecuación al IPC nos parece insuficiente. Ya casi perdimos la capacidad de una renta normal para sostener el servicio".

Por su parte el tesorero de la asociación, Carlos Panizza, fue contundente respecto al impacto del último mes en la actividad y advirtió que "estamos en una crisis cada vez más grande, el aumento que sufrimos estos 30 días por el combustible nos está llevando a una lenta agonía. El sector cada vez está más afectado".

Según los datos proporcionados por los transportistas, la estructura de costos se encuentra asfixiada por la carga tributaria y los insumos básicos: "Aproximadamente el 30% es impuesto, un 15 a un 18% es combustible. Después de ahí tenemos que sacar para el resto. La amortización de las unidades ya no existe, no podemos cambiarlas".

Ante la imposibilidad de renovar la flota por falta de rentabilidad, desde Atera adelantaron que solicitarán formalmente a la Secretaría de Transporte una excepción de dos años para la vigencia de las unidades que están próximas a vencerse: "Estamos en un rincón del que no podemos salir. Si no hay solución, los chicos van a sufrir las consecuencias porque no vamos a poder continuar brindando el servicio".

Fuente: APF Digital