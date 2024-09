La Cámara de Senadores trató el proyecto de Boleta Única que había tenido la media sanción en 2022 por parte de Diputados pero en esta ocasión sufrió modificaciones por lo que deberá volver a la Cámara baja para seguir su tratativa.

En cuanto a la votación de los senadores entrerrianos, los tres representantes apoyaron el proyecto que establece el uso de una única boleta de papel en la que estará toda la oferta electoral de cada distrito, con los nombres de las agrupaciones y de los candidatos que participan en la elección. Salvo en los distritos que eligen muchos diputados, donde no estarán todos.

El senador de Unidad Federal Edgardo Kueider (Entre Ríos) defendió el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) sosteniendo: “Este proyecto apunta a fortalecer ese sistema de elección. El pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus representantes". Además indicó que “estamos ante un acontecimiento histórico. Argentina tiene que pasar de ser ese 20 por ciento con ese sistema que el mundo cambió. No debemos dejar pasar esta oportunidad".

Por su parte, el senador Alfredo De Angeli de Juntos por el Cambio celebró el tratado del proyecto y manifestó: “¿Sabes lo que es levantarse unas semanas antes y ver debajo de la puerta de la casa lleno de boletas? ¿A cuanta gente le podríamos estar ayudando con este sistema arcaíco? Estaba la viveza criolla por eso hay gente que se opone a este cambio pero la gente votó un cambio. Esto nos esta dando mucho más seguridad de que los partidos incipientes que no tenían suficientes fiscales puedan asegurarse los votos”.

La legisladora perteneciente a la UCR y única representante mujer en el Senado para Entre Ríos, Stella Maris Olalla también emitió su apoyo a este proyecto.