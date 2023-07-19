El mercado de los anteojos es en uno en donde más se gasta, llegando a gastar hasta 400 dólares. “Los alimentos, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, el combustible, los productos de higiene personal e indumentarias son los que más les convienen”, informaron desde el Centro de Defensa Comercial.

El aluvión de uruguayos en Gualeguaychú tentados por la diferencia cambiaria no es algo nuevo. Pero la magnitud en el promedio de gastos de cada persona que elige cruzar la frontera para gastar en nuestra ciudad, no deja de sorprender.

En este sentido, desde una agencia de cambio local autorizada aseguraron a Ahora ElDía que los uruguayos cambian entre 200 y 250 dólares cada vez que visitan la ciudad.

Al respecto, señalan: “Antes venían con 100 dólares, después empezaron a cambiar 200, 250, y hay algunos que vienen con 500 o 700. Otro ingreso gigante que se ve es el de las excursiones de compra”.

El cambio a la moneda nacional se traduce en una capacidad de compra de parte de los turistas uruguayos superior al bolsillo del argentino.

Dependiendo el rubro, suelen gastar desde 100 hasta 400 dólares, incluso más. En el caso de los centros ópticos, un comerciante señaló a este medio que los uruguayos vienen a comprar anteojos, sobre todo los denominados progresivos, ya que en la ciudad los pueden adquirir por 400 dólares, mientras que en su país ascienden a los 1.500 dólares.

Al respecto, destaca que el gasto promedio es superior a 70 mil pesos y varía de acuerdo a los diferentes productos, siendo los más caros los anteojos multifocales. Sin embargo, lo que menos interés despierta en los compradores extranjeros son los lentes de sol. En este tipo de artículos lo que priorizan es la marca.

“La tendencia de compra se ve desde que se notó la diferencia cambiaria, de 10 clientes, 8 son uruguayos. Ellos vienen receta en mano y se los asesora sobre los lentes más convenientes y se pacta la entrega para más adelante. Ellos vienen, encargan los anteojos y después yo me comunico cuando ya están listos y los vienen a buscar”, remarca el comerciante.

Por otra parte, otro rubro fuerte es el de la belleza, en este sentido, una comerciante de insumo de uñas informa que los uruguayos buscan marcas que usan en su país, las cuales suelen ser las más caras.

Hay clientes que llegan a gastar hasta 100 dólares en insumo de uñas, donde el producto más pedido son los esmaltes profesionales. En tanto, la comerciante destacó que bajaron sus ventas al recrudecerse los controles en la aduana.

Otra categoría de productos muy buscada en la ciudad es la de indumentaria, el dueño de un reconocido local de ropa, cuenta que en su negocio los uruguayos gastan un promedio de 150 dólares.

En tanto, Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial, explicó que la indumentaria no es el unicornio de la situación cambiaria de la ciudad, sino más bien todos los productos y servicios subsidiados por el estado.

“Los alimentos, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, el combustible, los productos de higiene personal” son los que más les convienen.

A la vez, Solari remarca que los primero días del mes son los de más afluencia uruguaya: “Cuando cobran gastan gran parte del sueldo acá, es importante el gasto que hacen”. En este sentido, confirma que el gasto promedio de los ciudadanos del país vecinos oscila entre los 200 y 250 dólares.

Pero el fenómeno no se queda solamente en el dato: con ese mismo dinero que pueden ir en Argentina a la peluquería, comprar ropa, cargar combustible y comer afuera, y con ese mismo importe, en Uruguay solo les alcanzaría para teñirse el pelo.

La contracara es que el daño que hace la brecha cambiaria a los comercios uruguayos, que ven como sus clientes pasan la frontera sin problemas para poder darse algún gusto o llenar la heladera.

Ante esta situación, el gobierno uruguayo implementó algunas medidas para regular las compras del otro lado de la línea limítrofe, así como beneficios impositivos para los comerciantes de su país.