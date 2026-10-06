Este martes a partir de las 17 horas, los vecinos de Obras Sanitarias se concentrarán en la calle Schachtel y la Avenida 2 de Abril. El objetivo es rechazar la instalación de una antena 5G dentro del predio de potabilización del agua. La medida será replicada el viernes 9 de octubre.

Al respecto, difundieron un comunicado en el que manifestaron: “Hace 17 años los vecinos de la zona de obras sanitarias ya expresamos con claridad que no queríamos antenas de telefonía celular. Pero recurrentemente parece que es necesario volver a recordarlo. Una y otra vez. Hemos dado fundamentos, nos asesoramos, buscamos información, y si algo queda absolutamente en evidencia es que nadie puede dar garantías sobre el impacto qué provocan o pueden provocar este tipo de dispositivos en la salud de las personas, en los procesos de gestación y en el ambiente en general”.

En el documento, los vecinos señalaron el perjuicio que traería al barrio: “es una zona circundada por un club, dos escuelas, un centro de salud, oficinas municipales, la casa Alas Desatadas, y cientos de familias que viven en la zona. Niños, personas con enfermedades varias, trabajadores, ancianos”.

También enfatizaron que “el argumento de que ‘existe un problema y los vecinos no tienen conectividad para llamar una ambulancia’ es una falacia, y en todo caso, no nos oponemos a los avances tecnológicos, pero sí demandamos que se respete la licencia social, nuestra opinión (que nunca fue solicitada salvo un formalismo ), el acceso a la información que en este caso es casi inexistente. Que las empresas hagan las inversiones que tengan que hacer para brindar el servicio fuera de las zonas urbanizadas, como ocurre en diversas ciudades argentinas y del mundo”.

Por último, llamaron al Ejecutivo a “ponerse del lado de la gente”: “Exigimos que la municipalidad esté del lado de los vecinos y de la protección integral del ambiente, del que nuestra ciudad ha transformado en un hito comunitario de trascendencia mundial, en lugar de hacer lobbies a favor de una empresa”.