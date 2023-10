Mediante una carta abierta firmada por la Comisión Vecinal del Camino de la Costa, los habitantes que viven sobre la tercera costanera alertaron sobre hechos de inseguridad que se viven en la zona y que crecieron a la par de la instalación de asentamientos en el fondo del paseo.

En este sentido, alertaron que no descartan tomar medidas de fuerzas si es que no se solucionan estos problemas a la brevedad.

El comunicado completo

“Los vecinos del camino de la costa, hace tiempo estamos bastante preocupados por distintas cosas que se vienen sucediendo con reiteración; y ya hechas las denuncias a organismos correspondientes y/o distintas direcciones del municipio. Y no obteniendo respuestas alguna queremos informarlo a la comunidad.

Sabido es, y si no lo saben ahora, que cada tramo de la "Tercera Costanera " cómo la llaman algunos con distintos fines, fue pagada por los vecinos. No fue una donación del municipio ni de ningún otro organismo. Seguramente hubo gastos aledaños en lo macro del "paseo" que corrió por parte de la ayuda del gobierno de la provincia. Pero lo que es el camino, pavimento, etc. lo pagamos los vecinos (algo que ni en rentas estaban al tanto, pero eso ya es harina de otro costal)

A lo largo de muchos meses se vienen evidenciando cambios en lo cotidiano de la convivencia del barrio. Existe un crecimiento importante en el asentamiento al fondo del camino, y lamentablemente se ven casos de maltrato animal, Tracción a sangre, etc. Ha habido hace unos meses una seguidilla de robos en distintas propiedades, por eso también hubieron reuniones con un comité de seguridad. Otra cosa fue que repente se empezaron a tomar terrenos por gente que dice que le compró a uno y que el otro al otro etc,, etc, todo con mucha desprolijidad. Sin contar con que hemos vivido durante años con gente que era buscada por homicidio en otra provincia y acá ningún organismo hizo nada.

La pregunta sería: ¿Quién nos cuida??

Hace meses vienen pasando camiones de doble acoplado y un peso no permitido para este camino por un emprendimiento de leña que hay en el fondo. Los vecinos lo hemos hecho notar con fotos y filmaciones y lo único que conseguimos es que los conductores nos amenacen, nos insulten diciendo que nos van a romper la cabeza, etc.

Se habló con la policía, se habló con directores de distintas áreas municipales y nadie hace nada. Solo en una llamada a tránsito se nos informó que hay un arreglo entre el municipio y el dueño de la leña y por eso ellos nunca se presentaban por los llamados.

Luego de mucha insistencia logramos que un área del municipio nos diga que pondrían caños medidores de altura para evitar a estos camiones. Como nunca sucedió, al reclamarlo ahora dicen que es muy caro y que hay que hacer los pozos y la la la...la la la...

Hasta le hemos conseguido una pala mecánica gratis para los pozos, y así y todo... ¡Nada!

Estamos un poco cansados ya. Y es por eso que se está estudiando hacer un corte de calle hasta que alguien nos escuche.

Los vecinos del camino de la costa estamos orgullosos de nuestro lugar, y somos muchos con más de cuarenta años viviendo en la Costa, por eso lo defendemos como lo hacemos. Cuidamos nuestras aves, nuestro río, nuestros animales silvestres o domésticos, en fin, todo lo que tenga que ver con lo natural y la vida. No olvidemos que antes de ser "un paseo" para muchos que lo pueden disfrutar, es un barrio donde vive gente que siempre vivió en paz con lo natural y quiere seguir haciéndolo...”