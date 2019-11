Los vecinos de La Cuchilla seguirán juntando firmas en el centro de la ciudad 

Los vecinos de La Cuchilla se hicieron oír. Primero a través de un comunicado en el que denunciaron los estragos que está haciendo el narcotráfico en las familias de la zona norte; luego, poniendo el cuerpo en el propio barrio, donde convocaron a firmar un petitorio que será presentado en la Justicia local.

De esta manera buscan ser parte, no sólo de la agenda mediática, sino también, y sobre todo, de la agenda pública de la ciudad. Aunque es una realidad que no se suele ver en 25 de Mayo y España, la pasta base de cocaína –en Gualeguaychú, conocida como cascarilla– está destruyendo cada vez más personas. Y ya no se trata de adolescentes, los vecinos denuncian el consumo de niños de 10, 11 o 12 años.

Para darle continuidad a la campaña que iniciaron esta semana, este jueves, por la mañana y por la tarde, continuarán reuniendo adhesiones en la céntrica esquina de la ciudad. El viernes, repetirán la iniciativa en el mismo lugar.

“Habrá carpetas, para quienes deseen se lleven a sus barrios, a los clubes o a las comisiones vecinales. Ya hubo varias instituciones que se pusieron en contacto con nosotros para juntar firmas. Esta causa no es de nuestro barrio solamente, Gualeguaychú entero debe ser protagonista”, indicaron a ElDía los promotores de la campaña.

“Es importante que, si realmente estamos convencidos de darle pelea a la droga, estemos todos unidos y fuertes. Convocamos a todas aquellas madres, padres, a las instituciones, a los dirigentes deportivos y a la sociedad en general a sumarse”, agregaron.