Cansados de la inseguridad, los vecinos se organizaron y dejaron frases lapidarias contra los responsables de resolver la problemática.

En diálogo con Ahora Cero Radio contaron sobre lo que están viviendo en la zona de Urquiza al Oeste: “Estamos hablando de gente que se arriesga, que entra a las casas encapuchados y con armas. Pedimos que cada uno cumpla su rol. Hace 20 años que vivimos acá, antes era una zona de chacras, cuando no había ni gas ni cloacas".

“Todo lo que es la arteria de Urquiza depende de las comisarías Sexta y Novena. Estamos cansados pero el miedo no nos va a paralizar. El gran descargo fue con la Policía. Sabemos que hacen lo que pueden con lo que tienen que es muy poco”, dijo una de las vecinas y agregó que “la gente está podrida, cansada, harta. Nosotros tenemos muy claro que hacen lo que pueden con pocos recursos. Cuando detienen a alguien después lo libera la Justicia…pero nosotros necesitamos un Estado eficiente. Nosotros contribuimos. Los malvivientes viven mejor que nosotros”.

“Sabemos que andan en vehículos en mal estado con partidas de combustibles muy escasas. Urquiza al Oeste ha crecido exponencialmente los últimos años y necesitamos que crezcan los servicios y la seguridad”, explicó.

Además, relataron que hablaron con el Consejo de Seguridad. “Nosotros no conocíamos el rol del Consejo y hablamos con Lorena Arrozogaray que es quien coordina y siento que hubo poca humildad, empatía y poca autocrítica del cargo. Ellos se deben al pueblo y si sienten que no están a la altura, deben dar un paso al costado”.

“Hace un par de años anunciaron el Centro de Monitoreo. Sabemos que las cámaras no funcionan. Ella nos dijo que hay una empresa tercerizada que hace el mantenimiento y sabemos que no es verdad”, repudió.

Asimismo, contaron que “con el Presupuesto Participativo, desde el barrio Florida presentamos proyectos y fuimos comprando cámaras. Ahora ya no se puede comprar cámaras con ese dinero. Todo eso fue un acuerdo entre la Comisaría Sexta, la Municipalidad y la Jefatura. Esto está respaldado por el Ministerio de Seguridad”

La zona cuenta con 18 cámaras que son públicas y están monitoreadas por la Policía

El descontento continuó y sostuvieron que “dicen que trabajan en la prevención, pero si no funcionan las cámaras y si no hay alguien que las estén mirando, no tiene sentido”.

Luego, resaltaron que los funcionarios municipales “se levantaron ofendidos por la catársis. La viceintendenta y el concejal Juan Boari se levantaron y se fueron. Nos genera mucha impotencia todo lo que está pasando. Nos resisitimos a vivir de esta manera y no vamos a dejar que el miedo nos paralice. No vamos a bajar los brazos y nos estamos organizando”.

“Ahora vamos a tener referentes de cada parada y vamos a tener reuniones más chicas; que no sean tan extensivas. Creo que se vieron desbordados por el malestar y la queja. Nos reunimos porque la arteria central es la Urquiza y porque dependemos todos de las Comisarías Sexta y Novena”, explicaron.

Finalmente criticaron que ven “a la Policía en camionetas viejas y la cúpula de la Política cobra sueldos altísimos, cero austeridad”, lanzaron.