Con un marco emotivo en la sala principal del Centro Provincial de Convenciones (CPC), la fiesta del cine en Paraná culminó otra vez con récord de convocatoria. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), se realizó con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

La ceremonia donde se conocieron a los ganadores de las distintas secciones en competencia fue la introducción a la proyección de la película The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

En la apertura se entregaron dos premios Tilda Thamar a la trayectoria, a Luis Cámara (realizador audiovisual, director de fotografía, guionista y docente universitario) y a Pablo Conde (programador de cine, gestor cultural). En la primera parte del Festival ya lo habían recibido Adriana Lestido, Lorena Muñoz y el cineasta Mariano Llinás.

El acto contó con la presencia de Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Provincial de Entre Ríos (Iaaer); el secretario de Cultura, Julián Stoppello; Nicolás Herzog, director del Ficer Forum; Guillermo Berger y Mauro Capezzuoli de la comisión directiva de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer); y las directoras artísticas del Festival, Betania Cappato y Florencia Curi, quienes realizaron un breve discurso de agradecimiento al inicio. En este marco Stoppello, destacó: “El gobernador Rogelio Frigerio, a través del ministerio de Gobierno y Trabajo, y del ministro Manuel Troncoso en particular, decidió creer en la continuidad del Ficer y acompañar su crecimiento”.

Y agregó: “Es muy importante que el Estado potencie la cultura. Quienes trabajamos en este ámbito lo hacemos porque creemos en lo que ilumina y nos hace ver que es posible pensarnos mejores como comunidad, más sensibles, más atentos y más firmes en la vocación de construir un mundo mejor”.

El festival es organizado por el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.

Premios del Jurado Joven

La primera entrega de premiación tuvo como protagonista un hecho importante en la historia del Festival, el debut del Jurado Joven, integrado por Julián Leonel Fernández, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti, Salomé Jazmín Husseín, y Juan Bautista Tagliapietra, quienes entregaron:

-Premio a mejor película de la Competencia Oficial: Gente de la ruta, de Lucas Koziarski.

-Premio a Cortometraje: La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

– Mención especial para el mejor largometraje de la Competencia Oficial: Los vencedores, de Pablo Aparo.

-Mención especial para el cortometraje entrerriano: La Solapa, de Abril Ansaldi.

Premios a Cortometrajes Entrerrianos:

Entregó el jurado integrado por Eugenia Alonso, Jorge Sesán y Mariana Bolzán.

-Premio al mejor Cortometraje Entrerriano: Boca de Río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena, de Sara Van Dembroucke.

-Menciones especiales a: Malvinas, después, de María Ángeles Terraza; y A Pique, de Milagros Rocha y Nathan Silvestre.

Premio DAC – Competencia Oficial

El Premio DAC Género a la mejor película dirigida por una mujer: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio. Lo entregó en representación del Festival, la realizadora audiovisual y gestora cultural Eliana Di Giovanni.

Sección Competencia Oficial

Entregó el premio el jurado integrado por Adriana Lestido, Lorena Moriconi y José Miccio.

Mejor película en Competencia Oficial: Los Vencedores, de Pablo Aparo.

Mención especial: Machado, de Julián Tagle.

Los Vencedores es un documental que sigue al cineasta Pablo Aparo en su viaje a las Islas Malvinas para registrar las huellas de la guerra de 1982 desde la perspectiva de sus habitantes. Pese a las advertencias, logra contactar a una decena de isleños, que se sienten británicos y le cuentan sus experiencias del conflicto. El recorrido lo lleva a una zona alejada de Puerto Stanley, donde vive Mat Mac, un irlandés malhumorado de quien le anticipan que podría maltratarlo.

El Premio Ojo Pez

Se trata de una estatuilla que esta vez fue confeccionada por la artista Laura Selaya. Es la distinción que otorga el público, mediante su votación luego de cada función determinó los siguientes ganadores:

En Competencia Oficial: Para hacer una película, solo hace falta un arma, de Santiago Sein.

En Cortometrajes Entrerrianos en Competencia: La caída, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

En Panorama Internacional: Si yo estuviera vivo… viviría, de André Novais Oliveira.

En Orillas: Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo, de José David Apel.

En Fronteras Abiertas: Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás.

En Vórtice: El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

Apoyan el Ficer

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el Ficer

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Apoyan el Forum

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago & Schaff, Pulsar, Iaavim (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones), ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver, Murdoc, Corte A Cine, Nina Cine, Suda Club de Producción Audiovisual.



Fuente: AHORA