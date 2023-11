A pesar de su exitosa carrera en el cine y los premios que tiene encima, Eva se sinceró sobre su vida personal. Afirmó sentirse tranquila, aunque rodeada de amigos, familiares y seres queridos que la acompañaron en aquel momento, aunque ahora está felizmente enamorada de Eduardo Cruz.

La actriz admitió que la separación fue un momento triste. No obstante, destacó que todas las relaciones que tuvo fueron saludables y que no tiene motivos de queja. Además, afirmó: "A veces las cosas no funcionan como esperabas pero lo que puedo decir de Joaquín es todo bueno".

Eva De Dominici expresó su confianza en que seguirán siendo parte importante en la vida del otro y que no perdieron el contacto. La separación fue una decisión mutua y saludable, y Eva guarda los mejores recuerdos de su tiempo juntos. Su relación se transformó de pareja a amigos, y ambos comparten un vínculo sano en sus vidas.