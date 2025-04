A lo largo de más de 12 años como pontífice, Francisco realizó siete viajes a América Latina y visitó once países del continente, pero nunca volvió como papa a su tierra natal, la Argentina. Su muerte reavivó los debates internos en el Vaticano sobre el impacto que tuvo la grieta argentina en su decisión de no volver.

Nelson Castro, periodista y autor del libro “La salud de los papas”, fue tajante: “Es triste que no haya venido a la Argentina: quedará como una de las incógnitas de su papado. Yo creo que el tema fundamental ha sido el político. Él me decía ‘Estuve 76 años en la Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo’, pero era una frase hecha”, reflexionó.

Desde que fue elegido el 13 de marzo de 2013, su primer destino fue Brasil, donde encabezó la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Allí visitó favelas, drogadictos, presos y enfermos, y reafirmó su intención de reformar la Iglesia.

En 2015 recorrió Ecuador, Bolivia y Paraguay, y pidió perdón por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista. Pronunció uno de sus discursos más importantes, reclamando para los excluidos “Tierra, techo y trabajo”.

Ese mismo año, viajó a Cuba y Estados Unidos, donde buscó tender puentes entre las potencias enfrentadas. En La Habana se reunió por separado con Raúl y Fidel Castro.

En 2016 estuvo en México, donde denunció la corrupción, la violencia, la pobreza y los abusos sexuales. También hizo escala en La Habana para encontrarse con el patriarca ortodoxo ruso Kirill.

En 2017 viajó a Colombia, donde ofreció un mensaje de reconciliación tras los acuerdos de paz con las FARC, y escuchó testimonios de víctimas y victimarios del conflicto armado.

En 2018 estuvo en Chile y Perú, donde defendió los derechos de los pueblos originarios. Fue el primer papa en visitar el corazón de la Amazonía, aunque el viaje estuvo marcado por protestas por los casos de abuso.

Finalmente, en 2019 participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, movilizando a los jóvenes contra la pobreza, la violencia y la crisis migratoria.

Pese a la expectativa de millones de argentinos, Francisco nunca regresó al país como Papa. Durante años se barajaron razones políticas, de seguridad y de agenda, pero la visita nunca se concretó.