Un padre lleva en el auto a su hija y al muchacho que la acompaña al baile. Hace dos preguntas, mira por el retrovisor y ata cabos. La escena es de Spider-Man: De regreso a casa y casi no tiene efectos especiales.

Sirve para explicar el criterio de este ranking, que es opinión editorial. Aquí el poder queda fuera de la cuenta. Importa lo que cada villano le dio a su película: una motivación que se entienda, un vínculo con Peter Parker, una actuación que sostenga las escenas y peso en la trama. Son siete antagonistas de las tres etapas del personaje en imagen real, del último puesto al primero.

7. El Lagarto (Rhys Ifans)

Curt Connors, científico de Oscorp al que le falta un brazo, fue colega del padre de Peter, y es Peter quien le entrega la fórmula que completa su suero. Ese detalle de El sorprendente Hombre Araña (2012) vuelve al héroe corresponsable del monstruo. Ifans le da tristeza al doctor, aunque el plan de convertir a la ciudad en reptiles lo acerca al villano de manual.

6. El Hombre de Arena (Thomas Haden Church)

Flint Marko es un preso fugado que roba para ayudar a su hija enferma, y Church lo interpreta con una pena que casi no necesita diálogo. Spider-Man 3 (2007) reparte su tiempo entre tres antagonistas y aun así le reserva su secuencia más lograda, la de un cuerpo de arena que aprende a sostenerse en pie. Le resta el giro que lo vincula con la muerte del tío Ben.

5. Mysterio (Jake Gyllenhaal)

Quentin Beck llega a Spider-Man: Lejos de casa (2019) como un héroe de otra dimensión y resulta ser un exempleado de Stark Industries que fabrica amenazas con drones y hologramas. Gyllenhaal juega primero al mentor que Peter busca y después al farsante que disfruta el aplauso. Su última jugada, exponer la identidad del protagonista, condiciona la película siguiente.

4. Electro (Jamie Foxx)

En El sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro (2014), que está en el catálogo de Mercado Play, Marc Webb dirige a Jamie Foxx como Max Dillon, un ingeniero eléctrico de Oscorp al que nadie registra. Spider-Man lo salva en la calle, le dice que es sus ojos y oídos, y Max construye sobre esa frase una amistad imaginaria. Su motivo se entiende en una sola escena y nace de un gesto del propio héroe, y eso lo pone por encima de los tres anteriores. Foxx vuelve conmovedor a un hombre invisible, y la secuencia de Times Square, con las pantallas que primero lo muestran y después pasan a Spider-Man, resume su herida. No sube más porque el paso de admirador a enemigo ocurre en minutos y porque comparte película con Harry Osborn y con Rhino. El consenso crítico que recoge Rotten Tomatoes habla de narrativa dispersa y exceso de personajes.

3. El Buitre (Michael Keaton)

Adrian Toomes tiene en Spider-Man: De regreso a casa (2017) una empresa de recuperación de escombros y se queda sin contrato cuando una agencia asociada a Tony Stark toma el trabajo. Pasa entonces a vender armas de tecnología alienígena. Keaton lo actúa sin levantar la voz. Es también el padre de Liz, la chica que Peter invita al baile: de ahí sale la escena del auto, donde la amenaza se dice en tono de consejo paterno.

2. El Duende Verde (Willem Dafoe)

Norman Osborn prueba en sí mismo un suero experimental para no perder un contrato militar y sale del laboratorio con fuerza sobrehumana y la mente partida. En Spider-Man (2002), Sam Raimi lo pone cerca del héroe. Es el padre de Harry, el mejor amigo de Peter, y en la cena de Acción de Gracias descubre a quién ha estado combatiendo. Dafoe hace el resto cuando Osborn discute con su otra mitad frente a un espejo. La máscara rígida del traje envejeció peor que su actuación.

1. Doctor Octopus (Alfred Molina)

Otto Octavius empieza Spider-Man 2 (2004) como el adulto que Peter quisiera ser. Es un científico brillante, generoso con ese estudiante que lo admira y casado con Rosie. El experimento de fusión falla, ella muere, y los brazos mecánicos, ya sin el chip que los contenía, empiezan a decidir por él. Molina interpreta a un hombre en duelo que se deja convencer por sus propias herramientas.

El final lo confirma. Octavius recupera el control cuando Peter apela a quien era antes del accidente, y hunde su máquina a costa de su vida. Ningún otro antagonista de la saga cambia tanto entre su primera escena y la última.

Lo que comparten los primeros puestos

Octavius, Osborn y Toomes tratan con Peter Parker sin el traje. Uno es su mentor, otro el padre de su mejor amigo, el tercero el padre de la chica que le gusta. Esa cercanía obliga al héroe a perder algo aunque gane la pelea, y le da a cada actor escenas a cara descubierta donde construir al personaje.

Los tres tienen también un motivo que se explica en una frase y una película que les deja espacio. Electro, a mitad de tabla, tiene lo primero y le falta lo segundo. Cuando Spider-Man: Sin camino a casa reunió en 2021 a cinco de estos villanos con sus actores originales, Dafoe y Molina volvieron a quedarse con las escenas de mayor peso.