Loteo Don Ramón es un proyecto urbanístico ubicado en Gualeguaychú, desarrollado y comercializado íntegramente por Fleitas Propiedades. En las últimas semanas se avanzó con obras clave para garantizar que cada lote esté listo para construir.

Recientemente se completó la instalación de agua potable en todos los lotes y se desarrolla el tendido de energía eléctrica, con la colocación de columnas de hormigón y trabajos en todo el predio.

En el contexto económico actual, especialistas del sector inmobiliario coinciden en que invertir en terrenos es una de las alternativas más seguras y rentables.

En localidades en expansión como Gualeguaychú y Pueblo Belgrano, la compra de lotes no sólo asegura un bien tangible, sino que también brinda flexibilidad: el propietario puede desarrollar una vivienda, destinarlo a un proyecto comercial o incluso mantenerlo como reserva de valor para una futura venta más rentable.

Ubicación estratégica y proyección

El Loteo Don Ramón se encuentra ubicado en Boulevard De María, entre Teresa Margalot y Maestra Piaggio, una zona de fácil acceso y con proyección de crecimiento, lo que incrementa el potencial de revalorización de la inversión.

La planificación incluye lotes de diversas superficies, todos con servicios básicos instalados y escritura garantizada, lo que otorga seguridad jurídica al comprador.

Uno de los grandes diferenciales del proyecto que ofrece Fleitas Propiedades es la posibilidad de adquirir un lote con posesión inmediata y planes de financiación flexibles, que permiten pagar el 50% en hasta 24 cuotas fijas en dólares.

Tras el éxito de la primera etapa de ventas, que concluyó con la colocación de todos los lotes, el proyecto avanza con la segunda instancia, ofreciendo las últimas parcelas disponibles con la posibilidad de ingresar de inmediato.

Fleitas Propiedades acompaña a cada cliente en todo el proceso, brindando asesoramiento personalizado y garantizando la transparencia en cada operación.

El Loteo Don Ramón representa más que una inversión: es la posibilidad concreta de proyectar un hogar, iniciar un emprendimiento o asegurar un capital que crece con el tiempo. Con obras en ejecución, servicios garantizados y opciones de pago accesibles, el momento para dar el paso es ahora.

📍 Ubicación del Loteo: Boulevard De María, entre Teresa Margalot y Maestra Piaggio – Gualeguaychú, con fácil acceso tanto desde Boulevard De María como así también desde calle Pedro Périgan.

Contacto: Oficinas Joan Fleitas Propiedades: (Luis N. Palma Nº 859. Gualeguaychú ER)

WhatsApp: +549 3446 594267

Para más info ingregá en https://fleitaspropiedades.com.ar/propiedades/loteo-don-ramon