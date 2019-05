Lourdes celebra sus 6 años y el inicio de una nueva vida junto a su familia

Hoy es su cumpleaños, pero no sólo va a festejar poder estar en su casa con sus papás y su hermanitos, también, quizá sin ser demasiado consciente, Lourdes Sosa Fraccarolli comienza una nueva etapa en su vida. Hace dos años se realizaba la primera sesión de quimioterapia. No todas las historias tienen un final feliz. Así es la vida. En los últimos años nos hemos acostumbrado a lamentar las consecuencias que el cáncer genera sobre nuestra sociedad, en grandes y en pequeños. Pero la angustia generada por una realidad, que es demasiado injusta muchas de las veces, se transforma en alegría y se multiplica cuando la noticia es de las buenas. Lourdes Sosa Fraccarolli es ejemplo de ello. Ejemplo de que la batalla no está perdida y de que, a pesar de las malas noticias que aparecen a diario, las ganas de vivir pueden ser más fuertes. Hoy, Lule –como le dicen sus seres queridos– cumple 6 años. Pero no es un cumpleaños más, todo lo contrario. Hoy, además, se cumplen dos años de que fue diagnosticada con cáncer, la enfermedad que padeció durante todo este tiempo, por la que, juntos a su familia, debió mudarse a Buenos Aires para ser tratada en el Hospital Garrahan, y a la que logró torcerle el brazo.