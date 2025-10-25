El abogado de Lourdes Fernández sostuvo que la cantante fue víctima de “una soga psicológica” por parte de Leandro García Gómez, el acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

Yamil Castro Bianchi dialogó con Radio Rivadavia y remarcó que “no descarta el suministro de sustancias” porque el implicado “necesitó doblegar la voluntad” de la damnificada en el departamento de la calle Ravingani al 2100, en Palermo.

En este sentido, indicó que esta semana será clave para determinar la situación procesal de García Gómez, quien este viernes se negó a responder preguntas y solo brindó su versión de los hechos.

“Yo ya fui el abogado de Lourdes hace tres años cuando lo denunció por violencia de género, después la decisión de ellos fue retomar el vínculo y arreglarse puertas adentro”, dijo.

Según el letrado, la mujer de 44 años fue víctima de “una soga psicológica” ya que García Gómez la habría manipulado de una manera “tóxica”.

Puede interesarte

“Aún no tuve contacto con Lissa Vera, que dijo que iba ampliar la denuncia”, añadió.

Se negó a responder preguntas

Leandro García Gómez, el acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo musical Bandana, se negó a responder preguntas ante el fiscal que investiga el caso.

La pareja de la cantante brindó su versión de los hechos ocurridos este jueves en el departamento de la calle Ravingnani al 2100, en el barrio porteño de Palermo.

El hombre seguirá detenido en la alcaldía ubicada en la calle Beasley al 3800 por el supuesto secuestro de la mujer de 44 años.

García Gómez se abstuvo de contestar interrogaciones ante el magistrado Santiago Bignone.

Fuente: ElOnce