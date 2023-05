El jueves 27 de septiembre del 2018, por la noche, Carolina “Pampita” Ardohain regresaba al Bailando por un sueño en reemplazo de Florencia Peña como jurado y protagonizaba, lo que para Lourdes Sánchez fue, el peor momento televisivo en la vida de la mujer del Chato Prada. A la hora de puntuar el aquadance de la bailarina, y luego de un intercambio de palabras con los integrantes del “BAR”, la modelo aseguraba que Lourdes cayó como una “bolsa de papas” tras un truco.

Esto molestó a la por entonces panelista de Los Ángeles a la mañana, quien furiosa no dudó en calificar a la ex pareja de Juan “Pico” Mónaco como una “bolsa de cuernos”. De aquel momento, ya pasaron casi cinco años y Lourdes no dudó en definir ese incómodo momento como la peor situación que vivió delante de las cámaras. "Fue lo peor que me pasó en la televisión", afirmó, mientras palpita el regreso de la pista de baile a la pantalla de América.

Lourdes Sánchez visitó a Diego Ramos en Estamos a tiempo y recordó cómo fue aquel cruce con la modelo. "Fue lo peor que me pasó en la televisión. Si tengo que ponerlo en un podio, fue el peor momento mío en la televisión. Si bien lo quería disimular, yo me quería morir del llanto. Fue horrible”, dijo la bailarina en alusión al exabrupto que le dijo a Carolina Ardohanin en Bailando 2018 tras calificar su baile con un cero.

En ese marco, Lourdes apuntó: "También es verdad que me lo busqué y lo primero que hice fue pedirle disculpas a Caro". Cabe recordar que luego del cruce de "bolsa de papas” y “bolsa de cuernos”, Pampita y Lourdes estuvieron nuevamente cara a cara en el Bailando una semana después, y todo volvió a terminar en una escandalosa pelea. Lourdes junto a su partenaire, Diego Ramos, llevó a Flor Peña a su salsa de tres.

Pero después de un baile donde el trío demostró todo su talento, Pampita terminó materializando su venganza y les puso un cero. "Marcelo dijo, esto no es un concurso de baile y por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo en el futuro. Así que ojalá que no hunda a su compañero, a su equipo, ni al sueño que representa y se cuide con las palabras de ahora en más", decía la morocha allá por el 9 de octubre del 2018.

Y agregaba: "Le puedo poner un cero de acá a que termine el concurso todas las veces que venga como invitada". ¡Las caras de Lourdes, Flor y Diego lo decían todo! Lo cierto es que al recordar ese momento, explicó cómo surgió aquel insulto que le dedicó a Pampita y que tanto le molestó. "Esa frase yo la escuché en LAM. Ni siquiera salió de mi cabeza. Fui tan estúpida que la repetí", advirtió.

Y sumó: "Yo fui a un programa, escuché esto 'vos tuviste que haberle dicho bolsa de cuernos'. Fui y se lo dije al aire, sin pensarlo. Siempre asumí que yo estuve pésima. Habíamos bailado el aquadance y yo estaba súper sensible porque venía de parir. Mi nene tenía un año y me había costado recuperarme. Yo sentía que no estaba en mí cien, en lo que a mí me gusta estar".

En aquel momento, cuando Pampita la calificó de "bolsa de papas", la propia Lourdes había asegurado que la jurado del Bailando no había tenido un buen gesto con ella y que le había parecido "super ordinario" que le diga lo de la bolsa de papas, ya que entendía que había otros términos que podría haber empleado. “Fue ofensivo porque después de mi embarazo no quedé contenta con mi cuerpo", señaló Lurdes años atrás.

Al revivir aquel brutal cruce, la bailarina rememoró: "Entonces, ella me dijo ‘caíste como una bolsa de papa’ y yo lo tomé para el peor lado, porque estaba súper perseguida con mi peso. Estaba súper sensible y lo tomé mal. Quizás ella me quiso decir 'bolsa de papa' porque caí fuerte. Yo me lo tomé para el peor lado". De todas formas, la pareja del Chato Prada explicó que no quedaron rencores entre ellas y que le terminó pidiendo disculpas. "Caro es divina. Tenemos la mejor. Lo hablamos. Lo mío fue una disculpa sincera porque fue horrible lo que dije", sentenció.