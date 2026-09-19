Lucas “Bocadillo” Crisnejo fue el goleador que tuvo el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, que concluyó el miércoles con el partido que terminó con la victoria de Central Entrerriano ante el campeón Juventud Unida por 1-0. El 9 de Unión estuvo muy expectante a ese resultado, ya que Agustín Solís tenía 10 gritos y lo podía pasar en la tabla de goleadores.

Finalmente, eso no pasó y Crisnejo terminó en lo más alto entre los artilleros por primera vez en su carrera en la máxima divisional del fútbol departamental, ya que en la “B” ya lo había hecho con Defensores del Oeste, su club de origen y en donde jugó gran parte de su trayectoria.

El delantero de 30 años, que llegó a Unión –en su segunda etapa– a mitad del año pasado tras conseguir el ascenso con Defensores, compartió con Ahora ElDía la alegría de alcanzar un logro en lo individual que persigue cualquier futbolista que se desempeña como centroatacante.

Crédito: IG Gol Entra.

"Para mí fue algo muy gratificante. No pudimos cumplir los objetivos grupales que nos habíamos propuesto, de terminar más arriba, pero en lo personal, por el rol que me toca, es un orgullo haber terminado como goleador”.

En ese sentido y pese a que Unión del Suburbio terminó séptimo entre 12 equipos, destacó: "El equipo ayudó muchísimo y fue fundamental para que yo pudiera lograr ese objetivo. Además, la Primera A es una división con una competencia dura, que se define siempre en los últimos minutos, y estar bien mental y físicamente es fundamental para, en mi caso, contribuir al equipo con goles. Pero como te decía, no pudimos terminar más arriba porque nos tocó por detalles y por inocencia nuestra al empatar muchos partidos; en unos siete partidos nos empataron cuatro o cinco en los últimos dos minutos."

Asimismo, Crisnejo se deshizo en elogios para sus compañeros. “Todas las líneas hicieron su aporte para que pudiera convertir; pero mi amigo personal, Pedro Carro, mi dupla, fue muy importante: él me asistió en más de la mitad de los goles que convertí, a mí solo me tocó empujarla”.

“Me ayudaron todos, en todas las líneas hicieron su aporte para que yo pudiera convertir; pero mi amigo personal, Pedro Carro, que fue mi dupla, resultó muy importante: él me asistió en más de la mitad de mis goles, donde a mí solo me tocaba empujarla”.

A su vez, afirmó que está en su mejor momento desde que debutó en Primera con 16 años. “Me tocó arrancar en el 2012 y hasta el día de hoy, con altibajos, he estado vigente. Creo que estoy con la madurez necesaria; este momento lo busqué y lo luché día a día. Hoy, tener un trabajo por fuera del fútbol y una familia que mantener, genera otro desgaste físico, pero me siento en plenitud y ojalá pueda mantener este nivel durante varios años más".

El jugador surgido de Defensores del Oeste —que en los últimos días se sumó a Central Entrerriano como refuerzo para el Torneo Clausura— convirtió goles importantes, como en el empate 1-1 contra el puntero e invicto hasta ese momento (y luego campeón) Juventud Unida en el “Mario Urriste”, además de dos de los tantos más festejados por el hincha de Unión del Suburbio en el torneo: los marcados ante Pueblo Nuevo en el clásico. De visitante abrió la cuenta en el 1-1 y en la segunda rueda, de local, puso el 1-1 definitivo con un golazo de tiro libre.

Crédito: IG Gol Entra.

“Por la importancia del partido, me quedo con el que le hice a Pueblo Nuevo en el empate de local. Pero tengo uno lindo también que me gustó mucho: en la segunda fecha como local contra La Vencedora, que lo hice de chilena. Ese fue hermoso, pero me quedo con el otro que hice en el clásico”, indicó sobre cuál fue el mejor de los doce tantos.

“Por la importancia del partido, me quedo con el que le hice a Pueblo Nuevo en el empate de local. Pero tengo uno lindo también que me gustó mucho: en la segunda fecha como local contra La Vencedora, que lo hice de chilena”.

Y agregó lo que significó haber convertido por duplicado contra Pueblo Nuevo: “Era una espina que tenía del año pasado. Habíamos jugado dos clásicos en el Clausura, no habíamos podido ganar y yo no había convertido. Por suerte este año me pude destapar en esos dos partidos tan importantes para la gente de Unión”.

“Este momento que me tocó vivir se lo dedico principalmente a mi familia; a mi señora y a mi nene, que me acompañan en todo. Son muy importantes para que salga todo bien dentro de una cancha”. Palabras de un goleador que, a base de trabajo en la semana, madurez y sacrificio, dejó su huella en el Torneo Apertura y ahora buscará revalidar sus credenciales con otra camiseta.