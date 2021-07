Lucas Guzmán perdió el combate por el bronce en Taekwondo: fue diploma olímpico

Guzmán, quien precisamente fue medalla de bronce en el último Mundial de Manchester 2019, anteriormente había caído frente a Vito Dell' Aquila, segundo preclasificado, por 29-10 después de sus dos primeras victorias en los Juegos Olímpicos.

"No tengo nada que reprocharme", dijo Lucas Guzmán al cabo de su participación en Tokio. En dialogó con TyC Sports luego de su derrota por el bronce frente al ruso Mikhail Artamonov, el deportista argentino sostuvo que "siempre uno trata de dar lo mejor. Lo dejé todo en el tatami. Podrá ser mejor o peor, pero di todo lo que pude", expresó. Y sentenció: "El cansancio acumulado de todo el día... En cada lucha di el 100 por ciento. No pensé en guardarme nada. No tengo nada que reprocharme. Di todo lo que tenía".

Guzmán había dado el primer paso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al superar al irlandés Jack Woolley, en la categoría hasta 58 kilos del taekwondo y en un final electrizante. El argentino estaba abajo por un punto, pero en los tres segundos finales logró dar vuelta la pelea para conseguir la primera victoria.

Parecía que se le escapaba la victoria a Guzmán, debido a que perdía por 19-18 después de una patada en la cabeza del irlandés Woolley; el combate se paró para una revisión y en la vuelta, con solo tres segundos para el cierre, se dio el gran desenlace para el argentino.

Tras superar de manera dramática al irlandés Jack Woolley en el debut, Lucas Guzmán derrotó en los cuartos de final al iraní Armin Hadipour, tres del mundo, por un categórico 26-6. La pelea, a la que le quedaba más de un minuto, se detuvo por superioridad del argentino (llegó a sacarle 20 puntos a su rival).