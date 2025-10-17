La Campaña Patio Limpio 2025–2026, impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, continúa desarrollándose en el barrio La Milagrosa. El objetivo es prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, a través de acciones coordinadas de control y prevención.

Durante los días 14 y 15 de octubre, un equipo de 20 agentes municipales recorrió 33 cuadras y visitó más de 220 viviendas. En estas jornadas se identificaron 88 personas con antecedentes de dengue, lo que refuerza la importancia de mantener una vigilancia constante en zonas consideradas de riesgo. Además de entregar folletos informativos y brindar recomendaciones para la descacharrización, se aplicaron larvicidas en casos necesarios, contribuyendo a eliminar potenciales criaderos de mosquitos.

La Dirección de Higiene Urbana acompañó la campaña con un operativo especial de recolección de residuos, que demandó más de cinco viajes de camiones debido al volumen de objetos descartados por los vecinos.

En paralelo, se realizó un relevamiento de animales domésticos y plagas. Se registraron 98 perros —de los cuales el 41,83 % están castrados— y 28 gatos, con un 57,14 % de castraciones. También se detectó presencia mínima de roedores, localizada en una sola vivienda, lo que permite planificar acciones puntuales de control.

La campaña continuará en las próximas semanas en distintos barrios de la ciudad, con operativos domiciliarios, jornadas de sensibilización y recolección de residuos. Además, la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de inmuebles en malas condiciones sanitarias, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizará tareas de desmalezamiento en espacios públicos.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a los vecinos a sumarse activamente a esta iniciativa, manteniendo patios y espacios limpios para prevenir la proliferación del mosquito y proteger la salud de toda la comunidad.