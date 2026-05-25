La Asociación Promover funciona en Gualeguaychú desde 2008, y en 2010 se firmó la franquicia solidaria con Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil). El objetivo es tratar y prevenir la desnutrición y malnutrición en bebés, niños y embarazadas.

Con su sede en el barrio La Cuchilla, desde hace 18 años trabajan en la prevención y el tratamiento de la malnutrición en la primera infancia.

Actualmente, el Centro abre 2 días a la semana: martes y jueves de 8 a 12 martes.

El equipo de trabajo está integrado por:

Área Gestión Lic. María Emilia Roldan (Lic. en Nutrición).

Área Pediatría Dra. Margarita Dubal (Medica de familia).

Área Nutrición Lic. Delfina Almada (Lic. en Nutrición).

Programa Asistencia Alimentaria: Laura Morando.

Área Desarrollo Infantil Lic. Magdalena Segovia (Lic. en Psicomotricidad).

Sala de estimulación:

Analia Ochoa y Antonella Ansalas.

Área Social Lic. Trinidad Torres (Lic. en Trabajo Social).

Área Puericultoras Soledad Bettendorff.

Área Promoción Humana Prof. Lorena Hilt (Profesora de artes visuales).

Redes sociales Soledad Pertierra (Diseño Grafico).

Recientemente asumió el cargo de coordinadora la licenciada en Nutrición Vanina Scavuzzo, quien se mostró entusiasmada ante el desafío de seguir trabajando en la promoción humana acompañando a mamás y abuelas que asisten al Centro.

"Hoy muchos niños necesitan algo tan básico como una buena alimentación, contención y acompañamiento para crecer sanos. En nuestro centro trabajamos cada semana para acompañar a familias que atraviesan situaciones de malnutrición infantil", expresaron desde el Área de Comunicación, y aprovecharon la oportunodad para convocar a los vecinos de Gualeguaychú a sumarse como padrinos y madrinas.

"Con más padrinos y donaciones podríamos abrir un día más, llegar a más chicos y seguir sosteniendo este espacio tan importante para muchas familias", aseguraron.

Anteriormente, las coordinadoras fueron la Lic. Mariana Gay (2008 - 2019) y la Lic. María Renée Torres (2019 - 2026).

Alianzas estratégicas

"Desde Asociación Promover CONIN Gualeguaychú creemos profundamente en el trabajo articulado entre organizaciones sociales, empresas y la comunidad", señalaron, y agregaron que actualmente "nos encontramos transitando una etapa de reconstrucción y fortalecimiento institucional, luego de atravesar momentos complejos que implicaron grandes desafíos para la asociación. A partir de la renovación de la comisión directiva, asumimos el compromiso de reorganizar, sostener y proyectar el trabajo diario con niños y familias, apostando al crecimiento y a la continuidad de cada espacio de acompañamiento".

En este contexto, el apoyo de empresas comprometidas y nuevos padrinos resulta fundamental para continuar desarrollando todas las áreas de trabajo, fortalecer al equipo profesional y sostener acciones concretas destinadas a la primera infancia y las familias.

Quienes estén interesados en apadrinar para colaborar con el sostenimiento de Conin en Gualeguaychú pueden ingresar AQUÍ