Cada 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, para concientizar sobre esta enfermedad que inflama el hígado y que se refiere a un grupo de infecciones virales que afectan a este órgano. Las más comunes son la B y la C. Desde el Consultorio Amarillo destacaron la importancia de su prevención y detección temprana.

Durante la mañana de este jueves, el Hospital Centenario, a través de su Consultorio de Infectología, llevó a cabo una jornada de testeo rápido de Hepatitis B y C.

“El test rápido se trata de un pinchacito en el dedo y obtenemos el resultado en 5 minutos”, explicó la infectóloga Virginia Azar, que detalló que “para aquellas personas que den positivo tenemos un circuito armado a través de Infectología para poder diagnosticarse adecuadamente y eventualmente tratarse”.

“La jornada estuvo destinada tanto al personal de salud como a la población en general”, contó la profesional, y precisó que “en total se realizaron unos 130 test de Hepatitis B y de C, detectando un diagnóstico positivo de Hepatitis B”.

“Nuestra recomendación como equipo de infectología es que todas las personas tengan al menos un test hecho en la vida tanto de hepatitis B como de C”, aconsejó.

Además, mencionó que durante la jornada “aprovechamos también la oportunidad para vacunar contra la hepatitis B, iniciamos el esquema a aquellos que no lo había hecho y a aquellos que tenían el esquema incompleto le aplicamos la dosis faltante”. En total, se vacunaron a unas 80 personas.

Por último, Azar resaltó que tanto para testearse como para vacunarse contra la Hepatitis, la gente se puede acercar de lunes a viernes de 7 a 13 hs al Consultorio Amarillo, ubicado en el Pabellón N°2 del nuevo edificio del Hospital Centenario. La atención es espontánea y confidencial. También pueden comunicarse al 3446-363501.

Los números de la Hepatitis en el Hospital Centenario

En nuestro efector de salud, al momento se encuentran en seguimiento en el Consultorio Amarillo 22 pacientes con diagnóstico de hepatitis C, de los cuales 18 ya cumplieron su tratamiento y se encuentran curados (lo que se llama respuesta viral sostenida).

Además, hay en seguimiento 10 pacientes con Hepatitis B. El diagnóstico de ambas patologías es a edades tardías, entre los 45 y 50 años en promedio.

“Lamentablemente más de la mitad de los pacientes de hepatitis C lo hicieron en estadios moderados y avanzados, es decir dónde ya hay algún tipo de fibrosis hepática o cirrosis”, comentó la infectóloga, y resaltó que “por eso es importante diagnosticar y tratar tempranamente, para impedir la fibrosis hepática, con las consecuencias que implica“.

Enfermedad silenciosa

“La hepatitis C muchas veces es detectada sólo cuando se pide un análisis de sangre específico. Por ello es importante que todas las personas tengan un test de hepatitis C al menos una vez en la vida”, especificó Azar.

Y agregó que: “si bien no existe vacuna hoy en día, lo más importante es la prevención con las siguientes medidas: no compartir jeringas o agujas y utilizar preservativo en las relaciones sexuales”.

En referencia a los tratamientos para la hepatitis C, la especialista indicó “para aquellos pacientes sin obra social, el Ministerio de Salud provee el tratamiento completo de hepatitis C”. Los esquemas de tratamiento van de 12 semanas para pacientes sin cirrosis a 24 semanas para aquellos con cirrosis. Posterior a ello se realizan controles de sangre para saber si el virus se sigue detectando o no. En caso de que no se haya detectado pasados los 3 meses de tratamiento se habla de curación.

Por otro lado, precisó que “también tenemos pacientes con hepatitis B, algunos de ellos coinfectados con HIV y otros no. La hepatitis B puede cursar en forma aguda y curarse pero un porcentaje de pacientes cronifican y una vez que la enfermedad se torna crónica no se puede curar, pero si se puede controlar con fármacos para que no produzca mayor daño”.