Nueve equipos de tres localidades diferentes serán los animadores del Torneo Provincial de Clubes de Futsal AFA, en la rama masculina, que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Luchador del Norte, reciente campeón del Torneo Apertura local, y Deportivo Gualeguaychú (campeón de la primera edición del Entrerriano en 2022) serán los representantes de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.

El certamen se disputará entre sábado y domingo en los clubes Unión y Comercio de la ciudad de La Paz.

Los nueves equipos se dividirán en tres zonas durante la fase clasificatoria. Luchador del Norte integra la zona A junto a Malvinas de La Paz y Urquiza de Santa Elena, mientras que Deportivo Gualeguaychú se agrupa en el C junto a S.E.C de La Paz y Santa Marta de Santa Elena.

Mientras que la zona B está compuesta Comercio e Industria (LP) – Santa Marta (SE) – Caballú (LP).

Luchador del Norte quedará libre en la primera fecha y hará su estreno el sábado a las 16 contra el perdedor de Malvinas y Urquiza (abren el certamen a las 9).

Misma suerte correrá Deportivo Gualeguaychú en su grupo y recién hará su debut a las 17.30, ante el vencido entre S.E.C y San Lorenzo.

A las 19, Luchador jugará su segundo y última partido de la primera fase, mientras que Deportivo lo hará a las 20.30 en el cierre de la jornada.

-Planteles confirmados-