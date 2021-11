"Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”, expresó a La Nación, algo molesta, cuando le preguntaron si el personaje de Eva, Lorena Gaumont, está inspirado en ella.

En Sueño Bendito recrean el romance que Lucía y Diego vivieron entre 1982 y 1983. En la ficción, Lorena, interpretada por Eva, y Diego se conocen en un bar, en Barcelona.

El Diez, interpretado por Nazareno Casero queda cautivado. Entonces, ella lo invita al camarín e inician un affaire. Al mismo tiempo, él sigue en pareja con Claudia Villafañe.

En la ficción se puede ver que ninguno quiere comprometerse pero que, a diferencia de ella, Diego empieza a ponerse celoso.