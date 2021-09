Lucía Varisco en campaña: "Trabajamos en ser una alternativa para la gente"

Sobre el porqué no integró alguna de las listas de Juntos por el Cambio en las próximas internas, la legislatura provincial adelantó que integra el bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura provincial “y si bien tengo diálogo con todos, no coincido con el PRO. Ahí están mis diferencias y mis límites”.

Detalló que en la lista 77 (Partido Fe) “Adelante Entre Ríos” participa Luís Díaz quien tiene sus orígenes en el justicialismo y que hace tiempo que esta desencantado con el partido. “Nosotros respetamos cada una de las identidades de los partidos, como así también la forma de trabajar y de limitar de cada uno”, afirmó.

“El Partido Fe ha sido muy generoso al ampliar esta propuesta, que es la de generar una alternativa para Entre Ríos y que sea por fuera de las estructuras tradicionales, quedando claro que no estamos de acuerdo con este gobierno provincial, y tampoco con lo que ha sido Juntos por el Cambio. Entendemos que no puede unirnos el espanto, que tiene que haber un proyecto serio que se consolide con el tiempo, y que no sea un rejunte porque si, teniendo en cuenta el fracaso de Cambiemos”, informó a ElDía.

“Competir contra Enrique Cresto y Rogelio Frigerio es un desafío enorme, pero le ponemos mucho entusiasmo y voluntad en crear esta alternativa. Llevamos más de un mes de campaña y notamos entusiasmo en la gente que ve caras nuevas, renovación, gente joven y la experiencia de los más grandes”, afirmó y dedicó las palabras más duras al ex Ministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri: “Frigerio es un visitante en la provincia, vive en Buenos Aires, sus hijos van a la escuela en esa provincia, solo tiene un emprendimiento en una provincia que no conoce”.

Las propuestas de Lucía

Los puntales de su campaña se basan en salud, educación, seguridad, ambiente y perspectiva de género. El Estado tiene un vacío muy grande con el último punto. Notamos una fuerte ausencia, con faltas de políticas públicas que vayan reduciendo esos parámetros. Es difícil llegar a cero, pero trabajamos para eso. En Paraná hubo un caso, Fátima Acevedo, donde notamos un Estado absolutamente ausente. La chica estaba en la casa de la mujer, y tendría que haber sido cuidada, resguardada, pero lamentablemente eso no ocurrió. Falló el botón antipánico, las denuncias que hizo terminaron en la nada”, mencionó la precandidata a la Cámara de Diputados.

Sobre la educación sostuvo que “en todo este año y medio de pandemia no ha mejorado ninguna escuela. En el caso de Paraná se habilitaron las clases presenciales, pero los chicos no pueden ir porque no tienen agua. La infraestructura es la misma o peor, porque en el tiempo mencionado no se hizo. Y en Gualeguay, varias escuelas se tomaron una semana más para dejarla en condiciones”.

“La provincia no genera la producción necesaria para salir adelante, además de un sistema impositivo que cada vez asfixia más a los productores. Necesitamos de una política clara, transparente, la del diálogo y consenso. Me molestan mucho los discursos antipolìticas”, manifestó

La causa por narcotráfico de Sergio Varisco

“Todo fue un invento y se pasaron todos los límites, porque no solo se violó el estado de derecho, también se montó un circo mediático, todo eso que se ve en una serie y decís no puede ser, lo sufrió mi viejo”.

“Tuvimos la presión del Estado y la policía cuando no hizo nada. Y no es que exageraron: no había nada que comprometiera. En ese sentido venimos denunciando a Patricia Bulrrich y a Rogelio Frigerio hace dos años, también a Néstor Roncaglia, que era el director de la Policía Federal en ese momento. Fue un proceso plagado de irregularidades. Roncaglia, sigue, continúa paseándose por la provincia como un militante más”.

“La justicia en la provincia es poco creíble, uno de los poderes más desprestigiados, y una de las causas que más me molesta es lo que pasó con mi padre, usando los mecanismos de la justicia para desprestigiarlo, en vez de poner esos recursos en causas reales como violencia de género, familia que las dejan pasar”, concluyó.