Los diputados provinciales de la UCR agotaron su paciencia con Lucía Varisco y le pedirán que arme un bloque aparte del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Es por sus reiteradas acusaciones a dirigentes del PRO, a quienes viene resposabilizando de utilizar “los resortes del Estado para sacar de la cancha a mi padre, armándole una causa y buscando quedarse con la Intendencia de Paraná”.

La gota que colmó el vaso fue la última sesión de la Cámara de Diputados, en la que la hija del ex intendente Sergio Varisco apuntó contra la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex ministro del Interior, Rogelo Frigerio y el entonces jefe de la Policía Federal, Néstor Roncanglia.

La intervención de Lucía Varisco en el recinto tomó por sorpresa al resto de los diputados radicales. Les molestó que en lugar de adherir al rechazo institucional de la UCR a las declaraciones de la presidenta del PRO, en las que equiparaba a la banda Los Monos con Sergio Varisco, haya doblado la apuesta con su incendiario discurso, que derivó en un cruce con la diputada macrista Ayelén Acosta, alineada con Bullrich.

Tampoco nadie esperaba que se produjera el curioso episodio con el marido de la diputada Acosta, Walter Kilx, que derivó en un pedido para que el ex funcionario de Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación se retire del recinto, por un supuesto hostigamiento a la legisladora radical.

Tras esa extraña sesión, hubo una reunión del bloque radical en la que Varisco fue advertida de lo que vendría. Los diputados Eduardo Solari, Uriel Brupbacher y Gracia Jaroslavsky juegan con Frigerio en la interna. Y Sara Foletto está alineada con Fabián Rogel, también cercano al ex ministro de Maurico Macri.

Se le recriminó a Varisco su decisión de mantener su durísimo discurso hacia dirigentes del PRO. Es que, a principios de año, los radicales habían logrado frenar el planteo de sus pares del PRO para echar a Varisco de JxC. Hubo entonces una suerte de compromiso de la hija de Sergio Varisco de bajar el tono confrontativo, que Lucía volvió a su tope la semana pasada después de la participación de Bullrich en la mesa de Mirta Legrand.

A pesar del enojo de Frigerio con Varisco, que viene ya desde el año pasado, la sangre no había llegado al río porque también se evaluó que un planteo para que se vaya del interbloque de JxC la hubiera potenciado políticamente. Con un bloque unipersonal -se argumentaba a principios de este año- Varisco obtendría más protagonismo: participaría de las reuniones de Labor Parlamentaria y seguramente encontraría respuestas a sus pedidos desde el peronismo que controla la Cámara. Cobraría un protagonismo que hoy no tiene.

Bueno. Eso es, justamente, lo que va a pasar a partir de ahora.

Demora

El quiebre del interbloque de JxC no afecta significativamente las relaciones de fuerzas con el oficialismo: en lugar de 14, JxC tendrá 13 votos. Pero para la UCR significa achicar su bloque, perder la condición de bancada mayoritaria dentro de Juntos: quedará con los mismos votos que el PRO (seis cada uno) y Juan Zacarías (MSE) desempatará, siempre a favor de Frigerio.

El argumento formal que en este tiempo esbozaban los diputados de la UCR para frenar la salida de Varisco del interbloque fue que no iban a avanzar en ninguna decisión mientras el partido radical no decidiera una sanción a la diputada. El motivo de esa sanción era haber competido electoralmente en contra de la UCR en las elecciones intermedias de 2021, cuando Varisco fue candidata a diputada por el partido Fe. El trámite nunca avanzó en la UCR y tampoco en el bloque.

Ahora la razón es otra. Tiene que ver, estrictamente, con sus dichos en el ámbito legislativo.

La formalización del pedido a Varisco para que se vaya de JxC se producirá esta semana, en una reunión del bloque radical. Hubiera sido antes, pero las declaraciones de Klix luego de la sesión, diciendo que había hablado con Frigerio para echar a Varisco, demoró todo.

Los radicales no quisieron aparecer ante la opinión pública como siguiendo una orden de Frigerio. O, peor aún, del marido de la diputada Acosta.

La decisión de echar a Varisco del bloque radical no afectará, en principio, la participación que la diputada viene teniendo en el armado electoral, junto al postulante a la gobernación Pedro Galimberti. Ocurre que es justamente el presidente del bloque radical, Gustavo Cusinato quien, como parte de ese espacio interno provincial, ha venido bancando políticamente a Varisco en el bloque. Ahora pedirá su retiro. El experimentado jefe de la bancada radical ya no tiene margen para seguir cuidando sus espaldas.

Fuente: Página Política