Lucía Varisco: "Los radicales no debemos creer que Frigerio es el salvador de la UCR"

Enseguida llamó a los radicales "a no confundirse el 14 de noviembre. Frigerio no es el salvador de la Unión Cívica Radical, es el Caballo de Troya detrás viene lo peor de la política, el neoliberalismo más descarnado e inhumano”

Sobre el desarrollo de su campaña electoral, señaló: "Estamos entusiasmados recorriendo la provincia, por Nogoyá, Victoria, Paraná y ahora por Chajarí, Federación y Concordia, y haciendo el esfuerzo para lograr llegar a cada rincón de la provincia.

Yo soy Radical, de una enorme convicción personal y tomamos la decisión de ir por afuera de Junto por el Cambio, porque entendemos que hubo un gran avasallamiento del Pro en nuestro partido y muchos dirigentes del radicalismo confundidos lo permitieron. Pero nosotros decidimos rebelarnos porque es inconcebible y no corresponde apoyar a un candidato como es el de Juntos por el Cambio que tuvo la conducta más anti radical contra nuesro partido y nuestros intereses, y nosotros no podemos avalar eso de ninguna manera. Al ir por fuera, es afirmar el radicalismo porque en el pro no está representado, perdió identidad y es lo que queremos recuperar y levantar las banderas que son nuestras que no se escuchan en Juntos por el Cambio", detalló.

Opinó luego: "Soy una convencida de que el gobierno anterior si hubiese tenido más radicalismo terminaba con un resultado positivo, pero la soberbia lo llevó a eso. Y por eso regresó el kichnerismo producto de eso con todo lo que significa.

Con algunos tengo diálogo porque nos une una amistad más allá de lo político. Pero cruzaron un límite moral donde se vieron las maniobras que hizo por el PRO. A mí particularmente no me pueden mirar a la cara, les da vergüenza porque saben lo que están haciendo porque no están cómodos ahí. Pero no me quiero centrar en eso sino en fortalecer el radicalismo, como generar una alternativa seria para el 2023 y que el radicalismo encabece esa alternativa y propuesta".

Finalmente sostuvo: "Cerca de llegar a 20 años los gobiernos justicialistas en la provincia, mostraron su rotundo fracaso por lo que razonablemente se viene una etapa de alternancia y el radicalismo con su historia, sus dirigentes y trayectoria tiene todas las posibilidades de volver a representar al pueblo”.