Luciana Gómez tiene tan sólo 20 años, pero ya cuenta con 7 años de experiencia en el Carnaval. A sus apenas 13 años comenzó a maquillar en Marí Marí y hoy está al frente del equipo de trabajo que hace lucir a los integrantes de Papelitos.

“Arranqué con 13 años a maquillar en el equipo de Caro Buteri en Marí Marí. Le mandé un mensaje diciéndole que quería maquillar en el Carnaval, ya que en ese momento ella era quien dirigía a las maquilladoras. En 2019 me dijo que sí y fui con mis tres brochas, que eran las únicas que tenía en ese entonces, maquillé esa temporada y quedé enloquecida con ese mundo. Caro me dijo que hiciera un curso de maquillaje, todo ese año estudié y después estuve con ella compartiendo también en O ‘Bahía en el 2020 y 2022. Ya en el 2023 y 2024 dirigí el maquillaje de O’Bahía ‘Rock’ y ‘Vuela’. Recuerdo que tenía 17 años y mis papás tenían que firmar una autorización, pero yo ya estaba feliz”, recordó Luciana sobre sus orígenes, y valoró que “para mí fue una escuela el Carnaval. Veía a Caro, iba chusmeando lo que hacía porque era increíble. Y también a Gervasio Larrivey, maestro de maestros, siempre que lo veo le pido una foto, me ayudó un montón, me facilitó contactos para comprar maquillajes”.

Sobre la importancia de su trabajo, manifestó que “es un complemento a todo el vestuario, no puede haber uno sin el otro. Te das cuenta cuando hay una unión de lo que es el traje con el maquillaje, complementan el personaje. Caracterizar a alguien y que el integrante se vea en ese papel es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta, además de verlo en escena. Vi a Papelitos estas noches que pasaron, se ve una gran coherencia en lo que estamos contando, y me emociona noche a noche”.

A parte de ser maquilladora, Lucina está estudiando Artes y pasa muchas horas dentro de la comparsa. “Me encanta meterme en todo lo que es vestuario, plumas, carrozas, estoy metida en todo, y estuve viendo toda la producción del vestuario, de una escuadra completa, de los trajes destacados, pegué alguna que otra piedra, y fui diseñando el maquillaje a la par de las escuadras. Terminaban una y yo empezaba a producir, a diseñar digitalmente el maquillaje y le mostrabaja a Juane Villagra, director de Papelitos y comparábamos los colores. También hubo pruebas durante el año con los trajes puestos para ver cómo quedaban”, contó acerca del proceso creativo.

La comparsa del Juve presenta este año “Vivos”, con un guiño ineludible a la película Cocos que cuenta la historia del Día de los Muertos en México. Acerca del desafío de diagramar el maquillaje con la estética que necesita la temática, Luciana contó que “investigué mucho a las catrinas, que son estos personajes increíbles, con muchos colores y para hacerlas se aplican varias técnicas. Después, en el resto de las escuadras el maquillaje que llevan es específicamente de carnaval”.

Tras los meses de trabajo previo, en enero llegó la hora de la verdad y de plasmar todo ese trabajo a contrareloj en una tarde de sábado, para que a la noche luciera en la pasarela. “Nos fue súper bien, tenía miedo la primera noche porque es todo un reto, además abrimos el Carnaval, pero salió genial. Hubo algún que otro contratiempo, pero llegamos súper bien, y a partir de la segunda agregamos un poco más de brillos, contrastes, contornos, saturación. Siempre se puede mejorar noche a noche y se prueban materiales también durante la semana. La comparsa siempre da para más”, evaluó la joven.

“Yo cuando veo venir las escuadras y les observo que se marca bien el maquillaje, el brillo, y se nota esa coherencia. Sobre todo en las escuadras caracterizadas con personajes artísticos que son de cara completa, como el ballet de batucada que son todas catrinas, las ves venir y es una cosa increíble. No es sólo que quede bonito, sino que hay tener en cuenta la durabilidad del maquillaje, porque se transpira un montón adentro de la pasarela, entonces no se les tiene que correr”, explicó.

Lógicamente, hay todo un equipo detrás que hace posible el maquillaje de una comparsa, y Lucina lo destacó: “Las chicas del equipo resuelven el maquillaje de un integrante en ocho minutos, súper rápido. Además, siempre me terminan dando una mano a mí. En esta ocasión me hice cargo de los personajes artísticos, en los que puedo aplicar el tipo de maquillaje que más me gusta. En esos tardo entre diez y quince minutos. Los que más tiempo llevan son los portabanderas, a los que le dedico media hora a cada uno. Les maquillo todo el cuello negro, las orejas, la nuca, toda la cara blanca, tienen piedritas pegadas en los pétalos del párpado, hay mucha filigrana, mucho difuminado”.

Además, valoró el apoyo inquebrantable de su familia. “Mi mamá forma parte del equipo de maquillaje, siempre la apuro, es el único momento en que la puedo retar”, bromeó, y destacó que “mis papás siempre me apoyaron desde el primer día en que les dije que me llevaran a Central. Me ayudaron a hacer bizcochuelos para llevar a la comparsa y todo, son los mejores papás del mundo”.

Finalmente, en cuanto a lo que queda del Carnaval, Luciana dejó en claro que “la expectativa siempre es mejorar cada detalle, creo igualmente que ya está logrado lo que quería que es que Papelitos se destaque con el maquillaje, se notó y estoy súper feliz de las felicitaciones de todos los integrantes. Esto es un logro de todo el equipo, fue mucha preparación y práctica para llegar con los tiempos, son muchos años de aprendizaje”, y resaltó que ”en Argentina no hay nada más grande que el Carnaval a nivel artístico, incluido el maquillaje”.

Y por último, se animó a revelar su sueño para su futuro: “Me encantaría maquillar en Hollywood, un personaje como el de la serie de Netflix Stranger Things, o en una serie de zombis, algo que sea bien característico, que tenga un gran protagonismo en lo que se está mostrando”.