Luciana Salazar conducirá un programa de política y actualidad: "Quiero entrevistar a..."

Para evitar cualquier tipo de especulación, la modelo charló con Por si las moscas y reconoció que le hicieron una oferta para tener su propio programa sobre política en el canal. “Tuvimos una reunión muy amena donde ellos me mostraron su interés en querer tenerme como figura del canal. Me interesa, me gustó la propuesta”, contó en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Es más, aseguró que está muy entusiasmada y que espera poder entrevistar a Cristina Kirchner: "Si vamos por todo, mi deseo máximo es poder entrevistarla a Cristina".

Sin embargo, aclaró que todavía están "buscando el formato". "Quiero que tenga entrevistas. No sería cien por ciento político, va a ser de actualidad, sobre las cosas que pasan en el país, coyuntura, más bien enfocado en la política pero con un poco de todo”, concluyó.