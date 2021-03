Luciana Salazar contra Redrado por su vínculo con Matilda: "Manipuló a una menor"

La panelista remarcó que su ex es una "lacra" y remarcó que ya no quiere saber nada con él; la ruptura esta vez sería definitiva. "Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre...", expresó.

Sin embargo, la acusación más fuerte vino después, cuando se refirió al vínculo de Martín con su hija Matilda. "Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades", sentenció.

Y concluyó haciendo hincapié en que el economista, que muchos creen que sería el papá biológico de Matilda aunque ella lo niega, "no vale ni una lágrima".