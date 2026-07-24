El tenista de Gualeguaychú, Luciano “El Facha” Cabaña, se consagró campeón regional tanto en singles como en dobles en el certamen para menores de 18 años, disputado durante toda la semana y que finalizó el viernes en las instalaciones del club Náutico Hacoaj, en la localidad bonaerense de Tigre.

En el cuadro individual de singles, Cabaña superó en primera ronda a Tomás Díaz (Buenos Aires) por 6/2 y 6/0; en cuartos de final derrotó a Facundo González Poggio (Buenos Aires) por 6/1 y 6/2; en semifinales venció a Benjamín Negnevitzky (Buenos Aires) por 6/2 y 6/3, mientras que en la gran final se impuso ante Eric Ruesja (Buenos Aires) por 6/3 y 6/4, coronándose de manera impecable sin ceder un solo set a lo largo de todo el torneo.

Benjamín Negnevitzky y Luciano Cabaña tras coronarse en dobles

Por su parte, en la modalidad de dobles y en dupla con Negnevitzky, derrotaron en cuartos de final a Lautaro Spina y Valentino Cova (Buenos Aires) por un doble 6/3; en semifinales superaron con contundencia a González Poggio y Facundo Suárez Doriga (Buenos Aires) por 6/0 y 6/2, y en el choque decisivo vencieron a la pareja conformada por Lucas Cardaci y Eric Ruesja (Buenos Aires) por 6/0 y 7/5.

De esta manera, el joven deportista local —quien actualmente entrena en el club Banco Provincia de Vicente López— cerró una actuación memorable en el Torneo Regional Sub 18 como campeón absoluto, tras adjudicarse ambos títulos sin perder un solo parcial en toda la competencia.