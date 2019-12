Luciano Castro, pícaro sobre Pampita, tras opinar de sus fotos íntimas

A sabiendas del malestar que generó, Pampita se disculpó con la actriz y con Castro. Además, hizo un mea culpa por el mal abordaje del sensible tema.

En un móvil conIntrusos, Luciano Castro le puso el pecho al tema de la filtración de sus imágenes privadas y con su oratoria les dio a entender a los panelistas que estaba hablando de Pampita, pero rápidamente aclaró su descargo.

"Cuando veo a esta gente hablando con liviandad y haciéndose una panzada, me causa gracia, ni siquiera me causa bronca. Pero no comprendo dónde están las equivalencias, porque después dicen 'no hablen de mí, no hablen de mis hijos, tengo una familia'", dijo el actor, sin dar nombres propios. Automáticamente, Guido Záffora fue al punto: "Entonces, ¿no aceptaste las disculpas de Pampita, cuando te las pidió en su programa?". Y Castro ¿la ninguneó?: "A mí no me pidió disculpas". Acto seguido, el panelista le comentó: "Ella hizo unas disculpas públicas después del enojo de Sabrina". Fue ante esa aclaración que Luciano agregó: "Ah, obvio, quién soy yo para no aceptar unas disculpas. Bienvenidas sean. A ver, yo no estoy enojado con nadie".

Sin embargo, Damián Rojo no lo dejó salir del tema y lo obligó a explayarse: "Pero justo las características que diste coinciden con Pampita".

Muy serio, Castro se quitó los anteojos, miró a cámara y cerró el asunto: "Estás equivocado. No fue la única persona que se hizo un festín con eso y no ha sido la única persona que pidió piedad. Si yo tengo que caerle a alguien, le caigo con nombre y apellido. No me hago el capcioso, ¡que esto quede claro! No le caigo a Carolina, para nada. Si me pidió disculpas, no me enteré. Y si son sinceras las disculpas, se las acepto. Me saqué los lentes para que vean que no estoy vendiendo humo y para que quede re claro".