A poco más de medio año de comenzar su romance con Flor Vigna, Luciano Castro reveló en LAM lo que sintió cuando le propuso a la artista ser novios formales y ella lo rechazó. "Me sentí un payaso", expresó.

"Flor dio una nota y contó que cuando vos le ofreciste ser algo más formal que te rechazó, que te dijo que no", le comentó el notero de Ángel de Brito.

Recordando ese momento con ternura, el actor asintió y amplió: "Sí, fue así. Cuando empezamos a andar, me empecé a enamorar, me empecé a enganchar y enseguida, re boludo, le propuse ser novios, y me dijo que no".

Arrepentida de su negativa, Castro contó que Vigna fue quien le pidió que sean pareja: "Un tiempo después, ella me pidió que sea su novio y todo fue distinto".

¿QUÉ SINTIÓ LUCIANO CASTRO CUANDO FLOR VIGNA LE DIJO QUE NO?

"Cuando me dijo que no, yo 'no, no. Claro. Por supuesto que no. Lo tiraba, pero no es importante para nada ser novios. Olvidate'", señaló el actor, con humor.

Más serio, Luciano Castro agregó: "La sensación fue entre ridícula y triste, porque me sentía como un payaso. Es muy difícil pedirle a alguien si quiere ser tu novia, o tu novio".