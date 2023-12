En comunicación con Ahora Cero Radio, Luciano Garro contó que “Nosotros vamos a tomar la ciudad como la recibimos, eso no va a ser excusa para que no sigamos gestionando pero lo que no vamos a hacer es ocultar la realidad”.

En este sentido, el nuevo Jefe de Gabinete contó que una de las últimas medidas del gobierno saliente fue la baja de muebles y vehículos: “Se dieron de baja sillas, computadoras, discos rígidos. Se deja de usar y no están en las oficinas. Desde una motoniveladora hasta todas las sillas de Poder Popular. Ahora vamos a ver porqué se dieron de baja determinadas cosas. No va a ser sencillo, pero necesitamos algo real para saber cómo recibimos las cosas”, resaltó Garro.

También señaló que si bien “las arcas no están desfinanciadas, pero es cierto que pagando aguinaldo y todo quedamos en cero, no es una panacea. Tenemos que hacer esa radiografía y auditoria para ver en el estado en que nos encontramos con la Municipalidad”.