Luciano Gómez Rabella logró su mejor marca y ganó la medalla de bronce en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, competencia que se celebra anualmente en Mar del Plata y está destinada para deportistas de hasta 17 años.

En la final de lanzamiento de disco, el atleta local estableció una marca de 46.78 metros y superó largamente su anterior registro, que había sido de 43.63, obtenida en septiembre de este año, en el marco del Campeonato Entrerriano Sub 20, en Concordia. El campeón argentino de los Evita fue Matías López González, de San Juan, con 49.97 metros, mientras que la medalla de plata quedó para el mendocino Stefano Scalogna (48.50).

En contacto con Ahora ElDía, María Marta Giacopuzzi, entrenadora de Gómez Rabella, destacó la actuación de su pupilo y expresó su felicidad por lo alcanzado: “Estoy muy contenta por él. Hace un par de meses que venía con un gran promedio de marcas. Era esperable lo que lanzó, porque es una prueba que maneja excelente. Lucho fue de menos a más y cerró el año con un podio, además de mejorar su marca personal, que es lo más importante”, expresó.

El atleta local, de 15 años y campeón argentino Sub 16, representó a la delegación de Entre Ríos, que terminó segunda en el medallero de atletismo en esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. De esa manera, obtuvo la Copa de Plata con 175 puntos, sólo por detrás de Santa Fe, que se adjudicó la Copa de Oro con 226.