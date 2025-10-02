Luciano Gómez Rabella, uno de los 27 gualeguaychuenses que representan a Entre Ríos en los Juegos Deportivos Evita, en Mar del Plata, avanzó a la final de lanzamiento de disco, con una marca de 42.15 metros.

El atleta del Centro de Educación Física Nº 6, que entrena en el Polideportivo Sur, terminó quinto en la final de lanzamiento de martillo días atrás, prueba que ganó el salteño Enrique Guaymas.

Ahora, Gómez Rabella buscará alcanzar mañana una medalla en su prueba predilecta (lanzamiento de disco), a la cual llegó a los “Evita” como campeón entrerriano y argentino Sub 16, y posee una plusmarca de 43.63 metros.

La final de disco se disputará a partir de las 10 horas con la participación de los 12 mejores registros de las semifinales.