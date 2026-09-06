Luciano Vicentín, jugador del seleccionado nacional de vóley, encabezará un encuentro participativo en el Estadio Municipal de Vóley ubicado en el ex frigorífico. La jornada está orientada a deportistas, entrenadores, dirigentes institucionales, familias y vecinos interesados en la disciplina.

Durante la exposición, Vicentín repasará los hitos centrales de su carrera, desde las etapas iniciales de formación hasta su inserción en las competencias internacionales. A lo largo del espacio de intercambio, se abordarán aspectos concretos del entrenamiento cotidiano, la exigencia del alto rendimiento y la preparación necesaria para afrontar la competencia deportiva.

La actividad es organizada por la Dirección de Deportes municipal y la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, en el marco del programa provincial Aprender Haciendo, una iniciativa orientada a vincular a deportistas de trayectoria con las comunidades locales.



Desde el Municipio señalaron que “el espacio busca promover valores asociados a la práctica física como la disciplina, la constancia, el trabajo colectivo y la dedicación personal", y que "los asistentes tendrán la posibilidad de realizar preguntas y dialogar de forma directa con el referente nacional”.