Luciano Vicentín brindará una charla abierta sobre su trayectoria en el vóley de alto rendimiento
El integrante de la Selección Argentina compartirá su experiencia deportiva el viernes 11 de septiembre, a las 19 h, en el Estadio Municipal de Vóley. La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad.
Luciano Vicentín, jugador del seleccionado nacional de vóley, encabezará un encuentro participativo en el Estadio Municipal de Vóley ubicado en el ex frigorífico. La jornada está orientada a deportistas, entrenadores, dirigentes institucionales, familias y vecinos interesados en la disciplina.
Durante la exposición, Vicentín repasará los hitos centrales de su carrera, desde las etapas iniciales de formación hasta su inserción en las competencias internacionales. A lo largo del espacio de intercambio, se abordarán aspectos concretos del entrenamiento cotidiano, la exigencia del alto rendimiento y la preparación necesaria para afrontar la competencia deportiva.
La actividad es organizada por la Dirección de Deportes municipal y la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, en el marco del programa provincial Aprender Haciendo, una iniciativa orientada a vincular a deportistas de trayectoria con las comunidades locales.
Desde el Municipio señalaron que “el espacio busca promover valores asociados a la práctica física como la disciplina, la constancia, el trabajo colectivo y la dedicación personal", y que "los asistentes tendrán la posibilidad de realizar preguntas y dialogar de forma directa con el referente nacional”.