Tras entrenarse por la mañana con la Selección Argentina en Zárate, con vistas al Sudamericano de Río de Janeiro, que se disputará del 15 al 20 de septiembre y otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Luciano Vicentín arribó por la tarde-noche a Gualeguaychú y tuvo un encuentro con jugadores, entrenadores, árbitros y familias vinculadas al vóley local.

Más de 500 personas de distintas edades, pertenecientes a los clubes de la Asociación de Vóley de Gualeguaychú (AVG) y a equipos de la Liga Municipal, se acercaron al estadio de la disciplina emplazado en el Paseo del Frigorífico para compartir la jornada con el punta-receptor del seleccionado argentino.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Aprender Haciendo, impulsado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos junto a la Dirección de Deportes de Gualeguaychú. Vicentín, que actualmente se desempeña en Tokyo GreatBears de Japón, habló sobre su experiencia como deportista profesional, respondió preguntas del público y compartió una práctica con los chicos, con ejercicios y técnicas propias de la disciplina.

Uno de los momentos sobre los que hizo especial referencia durante su charla fue su salida del país a los 20 años para continuar su carrera en el exterior. Primero jugó en Polonia y luego en Turquía, antes de llegar a Japón. Según relató, aquella experiencia, todavía joven y lejos de su entorno habitual, fue una etapa exigente que lo obligó a madurar y resultó determinante en su formación personal.

Durante el encuentro con los jóvenes, también se refirió a la importancia de tener sueños y sostenerlos con convicción. “No solo en el deporte, sino también en la vida. El objetivo es tratar de aprender, saber lo que quieren, ponerse una metas y tratar de lograrla”, expresó.

También destacó el valor de disfrutar las etapas formativas más allá de los resultados deportivos y alentó a los juveniles a aprovechar las posibilidades que brinda el deporte para viajar, generar amistades, conocer otras realidades y crecer como personas.

“A mí me hubiese encantado de más chico poder escuchar una charla de un jugador de la Selección Argentina”, señaló Vicentín al valorar la posibilidad de conversar con jóvenes que actualmente atraviesan sus primeras etapas dentro de la disciplina.

Al finalizar, el jugador paranaense destacó la convocatoria y el vínculo generado durante su regreso a la provincia. “Me pone contento estar de vuelta en Gualeguaychú. Me alegra mucho compartir con tanta gente, volver y poder charlar con muchos chicos que se están formando”, expresó.

Luciano Vicentín se inició en el vóley en Paracao de Paraná y, durante sus años en las categorías formativas, visitó en varias oportunidades Gualeguaychú para disputar encuentros correspondientes a la Liga Provincial de Menores.