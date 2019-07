Luego de 48 horas de paro, se normaliza el servicio de colectivos en Gualeguaychú

Lo que sucede en Gualeguaychú con el transporte público de pasajeros, sucede también en gran parte del territorio nacional.

Para colmo, un conflicto gremial empeoró el panorama. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) exigen para todo el país el pago del 20 % de aumento y un bono de $16 mil en tres veces –lo mismo que lo acordado en ciudad y provincia de Buenos Aires–. Y, ante la falta de acuerdo con los empresarios reunidos en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), anunciaron el paro nacional para las pasadas 48 horas (con excepción de Buenos Aires, Salta y Santa Fe).

Parar a medias

A diferencia del total acatamiento que tuvo el paro del viernes 12, este jueves y viernes la respuesta no fue tan contundente y las tres líneas prestaron, en forma recortada, el servicio.

Los propios dueños de Santa Rita (Línea 2) salieron a la calle a pesar de la medida. Se trata de una empresa familiar, lo que les permitió suplir, en parte, la falta de personal poniendo al volante a quienes habitualmente no lo hacen. Esto repercutió, lógicamente, en la calidad del servicio prestado. Pero jueves y viernes hubo coches en la calle.

Delcausse Hermanos (Líneas 1 y 4), por su parte, logró cubrir en un 80 % el servicio le jueves, pero para el viernes choferes que no lo habían hecho el día anterior se plegaron a la medida de fuerza. Lo que resintió el servicio.

El caso de El Verde (Línea 5) es particular. Si bien no sacó los colectivos a la calle, al servicio que llega al Parque Industrial no lo discontinuó durante las 48 horas que duró la medida de fuerza.

Este sábado, las tres empresas normalizarán la prestación. Pero, lamentablemente, el conflicto del transporte parece no tener solución en lo inmediato.