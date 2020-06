Luego de aislarse en Olivos, Alberto Fernández se refirió a su estado de salud

Respecto al comunicado emitido por el médico presidencial Federico Saavedra, el jefe de Estado manifestó: "El comunicado tiene que ver con otra cosa. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en AMBA y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es sólo por el aumento de casos".

"Eso lo debería entender la gente, que se ha relajado. Hay un aumento de casos, y hay que cuidarse... en casa", resaltó el Presidente.

Ante la consulta sobre cómo hará con las reuniones en Olivos, respondió: "Se trata de actuar con prudencia. Por ejemplo, hoy no viene a Olivos (el jefe Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta, porque estuvo con (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal".

Por recomendación de la Unidad Médica Presidencial, el mandatario Alberto Fernández restringirá "al máximo posible el contacto interpersonal" y trabajará desde la Quinta de Olivos, a fin de evitar el contagio de coronavirus.

El presidente apuntó contra la apertura de la cuarentena

Luego de que el último reporte del Ministerio de Salud informara un récord de muertes para una sola jornada y 1.393 nuevos contagios por coronavirus, Alberto Fernández se refirió a la posibilidad de que haya marcha atrás en algunas flexibilizaciones de la cuarentena obligatoria.

Si bien no fue preciso en la idea de volver a la fase 1, el Presidente expresó: “Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían locales de ropa abiertos, abran los locales. Pero estas son las consecuencias”.

Y agregó: “Tengo un compromiso ético y es no abandonarlos. Tengo que cuidar la salud de la gente y cuando veo que las camas se ocupan me preocupo. Presten atención a lo que estamos haciendo porque algo no estamos haciendo bien. Sé que estamos viviendo un momento económico traumático pero sé que si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo. Más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía. Los que le prestaron atención a la economía sabemos cómo le fue. Hay 45 mil muertos acá al lado.”

(Fuentes: AN - Infobae)